Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке



Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым светским выходом

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошел ужин бренда The 7 For All Mankind по случаю запуска новой коллекции. На мероприятие пришли Бехати Принслу, Стелла Максвелл и другие модели, а еще среди звездных гостей была 31-летняя топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Для праздничного вечера она выбрала белую водолазку и пиджак, кожаные брюки и черные сапоги. Скромно, но очень стильно!