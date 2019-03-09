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    Шоу-биз

    Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке

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    Роузи Хантингтон-Уайтли - Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке
    Роузи Хантингтон-Уайтли

    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым светским выходом

    Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошел ужин бренда The 7 For All Mankind по случаю запуска новой коллекции. На мероприятие пришли Бехати Принслу, Стелла Максвелл и другие модели, а еще среди звездных гостей была 31-летняя топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли. 

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    Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке
    Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке
    Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке
    Обворожительная жена Джейсона Стейтема восхитила ярким образом на вечеринке

    Для праздничного вечера она выбрала белую водолазку и пиджак, кожаные брюки и черные сапоги. Скромно, но очень стильно!

     

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