Объявлен список номинантов на премию «Эмми»
«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации
Американская телевизионная академия объявила номинантов на 71-ю премию «Эмми». Имена победителей будут названы во время торжественной церемонии, которая состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.
Лучший драматический сериал:
- «Лучше звоните Соулу»
- «Телохранитель»
- «Игра престолов»
- «Убивая Еву»
- «Озарк»
- «Поза»
- «Наследники»
- «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Эмилия Кларк («Игра престолов»)
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Робин Райт («Карточный домик»)
- Мэнди Мур («Это мы»)
Лучший актер в драматическом сериале:
- Стерлинг К.Браун («Это мы»)
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Кит Харингтон («Игра престолов»)
- Билли Портер («Поза»)
- Боб Оденкерк («Лучше звоните Соулу»)
- Майло Вентимилья («Это мы»)
Лучший комедийный сериал:
- «В лучшем мире»
- «Барри»
- «Жизнь матрешки»
- «Дрянь»
- «Шиттс Крик»
- «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший мини-сериал:
- «Чернобыль»
- «Побег из тюрьмы Даннемора»
- «Острые предметы»
- «Когда они нас увидят»
- «Фосси/Вердон»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:
- Гвендолин Кристи («Игра престолов»)
- Лина Хиди («Игра престолов»)
- Софи Тернер («Игра престолов»)
- Мэйси Уильямс («Игра престолов»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Фиона Шоу («Убивая Еву»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:
- Альфи Аллен («Игра престолов»)
- Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
- Питер Динклэйдж («Игра престолов»)
- Крис Салливан («Это мы»)
- Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Соулу»)
- Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Соулу»)
- Майкл Келли («Карточный домик»)
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме:
- Эми Адамс («Острые предметы»)
- Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)
- Онжаню Эллис («Когда они нас увидят»)
- Ниси Нэш («Когда они нас увидят»)
- Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
- Джои Кинг («Притворство»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме:
- Махершала Али («Настоящий детектив»)
- Ричард Харрис («Чернобыль»)
- Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)
- Бенисио Дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»)
- Джаррель Джером («Когда они нас увидят»)
- Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»)
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