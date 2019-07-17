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    Шоу-биз

    Объявлен список номинантов на премию «Эмми»

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    Объявлен список номинантов на премию «Эмми»

    «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации

    Американская телевизионная академия объявила номинантов на 71-ю премию «Эмми». Имена победителей будут названы во время торжественной церемонии, которая состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.

    Лучший драматический сериал:

    • «Лучше звоните Соулу»
    • «Телохранитель»
    • «Игра престолов»
    • «Убивая Еву»
    • «Озарк»
    • «Поза»
    • «Наследники»
    • «Это мы»

    Лучшая актриса в драматическом сериале:

    • Эмилия Кларк («Игра престолов»)
    • Джоди Комер («Убивая Еву»)
    • Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)
    • Лора Линни («Озарк»)
    • Сандра О («Убивая Еву»)
    • Робин Райт («Карточный домик»)
    • Мэнди Мур («Это мы»)

    Лучший актер в драматическом сериале:

    • Стерлинг К.Браун («Это мы»)
    • Джейсон Бейтман («Озарк»)
    • Кит Харингтон («Игра престолов»)
    • Билли Портер («Поза»)
    • Боб Оденкерк («Лучше звоните Соулу»)
    • Майло Вентимилья («Это мы»)

    Лучший комедийный сериал:

    • «В лучшем мире»
    • «Барри»
    • «Жизнь матрешки»
    • «Дрянь»
    • «Шиттс Крик»
    • «Удивительная миссис Мейзел»

    Лучший мини-сериал:

    • «Чернобыль»
    • «Побег из тюрьмы Даннемора»
    • «Острые предметы»
    • «Когда они нас увидят»
    • «Фосси/Вердон»

    Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:

    • Гвендолин Кристи («Игра престолов»)
    • Лина Хиди («Игра престолов»)
    • Софи Тернер («Игра престолов»)
    • Мэйси Уильямс («Игра престолов»)
    • Джулия Гарнер («Озарк»)
    • Фиона Шоу («Убивая Еву»)

    Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

    • Альфи Аллен («Игра престолов»)
    • Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
    • Питер Динклэйдж («Игра престолов»)
    • Крис Салливан («Это мы»)
    • Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Соулу»)
    • Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Соулу»)
    • Майкл Келли («Карточный домик»)

    Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме:

    • Эми Адамс («Острые предметы»)
    • Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)
    • Онжаню Эллис («Когда они нас увидят»)
    • Ниси Нэш («Когда они нас увидят»)
    • Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
    • Джои Кинг («Притворство»)

    Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме:

    • Махершала Али («Настоящий детектив»)
    • Ричард Харрис («Чернобыль»)
    • Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)
    • Бенисио Дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»)
    • Джаррель Джером («Когда они нас увидят»)
    • Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»)
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    Игра престолов актриса Карточный домик актер
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