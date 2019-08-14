«Однажды в Голливуде»: история, которая легла в основу девятого фильма Квентина Тарантино



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Марго Робби в роли Шерон Тейт

Завтра состоится украинская премьера долгожданного фильма легендарного режиссера

Девятый полнометражный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» более двух недель идет в кинотеатрах мира и показывая самый лучший старт по сравнению с предыдущими картинами режиссера.

О чем фильм

В синопсисе говорится, что события в «Однажды в Голливуде» разворачиваются в Лос-Анджелесе, зимой и летом 1969 года. Голливуд переживал в это время закат старых звезд, наплыв новых хиппи и содрогнулся от преступления секты Мэнсона «Семья», участники которой 8 августа убили актрису Шэрон Тейт и четверых ее гостей.

Два главных героя фильма Тарантино - Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), бывшая звезда сериала про Дикий Запад, и его давний двойник-каскадер Клифф Бут (Брэд Питт). Оба изо всех сил пытаются удержаться на плаву в Голливуде, который меняется быстрее, чем они.

Кем была Шерон Тейт

Шерон Тейт, старшая из трех дочерей военного полковника Пола Тейта и его супруги Дорис Уиллет, с детства была очень привлекательной, но при этом невероятно робкой девочкой. Она принимала участие в конкурсах красоты, начиная с шестимесячного возраста. Во время своих первых съемок в массовке Шерон Тейт познакомилась с актёром Ричардом Беймером, посоветовавшим ей подумать о карьере в кино.

После переезда в США девушка действительно стала сниматься. Начинала она с рекламы и крохотных ролей в сериалах, а после съемок в фильме «Глаз дьявола» была приглашена на одну из главных ролей в «Бал вампиров» Романа Полански.

Режиссер поначалу просто помогал 24-летней актрисе в работе, однако красота и обаяние Шерон Тейт не остались без внимания. Постепенно отношения вышли за рамки съемочной площадки, а страстный роман привел к свадьбе. Их называли одной из самых красивых и ярких пар Голливуда, молодой жене Полански предрекали успешную карьеру, а критики считали, что у нее есть все шансы стать самой востребованной актрисой Голливуда.

Марго Робби и Шерон Тейт

Тогда, летом 1969 года, никто и предположить не мог, что Шерон Тейт вместе с друзьями суждено будет погибнуть от рук сектантов-убийц.



