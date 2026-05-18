Оголені дівчата, торт та контракт з банком. Як Макса Барського проводжали у великий концертний тур

Христина Жиренко
«Ми веземо велике свято у десятки міст». Артист презентував новий фестивальний формат свого шоу

Співак Макс Барських презентував новий формат свого шоу Max Barskih «Сьогодні має сенс», оpen аir виступи артиста пройдуть цього літа у найбільших містах країни.

Команда артиста заручилася підтримкою партнерів, серед яких одна з найбільших міжнародних платіжних систем та один з державних банків, з яким підписано річний контракт.  

Партнерство передбачає запуск 20+ open air-шоу в різних містах України (а це більше ніж 100 тис відвідувачів сумарно). За твердженням представників команди, така співпраця формує нову модель взаємодії між музичною індустрією й бізнесом.

Реалізація проєкту забезпечить роботою понад 500 спеціалістів креативної сфери – від технічних команд і продакшну до музикантів, режисерів та сценографів. На тлі складної ситуації в індустрії це один із найбільших концертних запусків останніх років.

Організатори наголошують: йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, де кожне місто отримує шоу однакового масштабу та технічного рівня. Окрім цього, для відвідувачів будуть доступні фудкорти, фото- та ігрові зони, що створить атмосферу сімейного відпочинку.

Під час презентації режисери-постановники Алан Бадоєв та Руслан Махов поділилися першими деталями майбутнього шоу. Open Air Fest матиме єдину концептуальну інфраструктуру. Це буде нове технологічне шоу, для якого Макс Барських повністю переаранжує свої суперхіти та нові треки у супроводі симфонічного оркестру. 

Команда також розкрила особливості сценографічних та технічних рішень, адаптованих під touring-формат. Уперше була представлена майбутня сцена шоу.

Тур розпочинається 27 червня зі столичного Льодового стадіону, фінальною точкою Open Air Fest стане також столиця. Наприкінці року тут заплановані два великі концерти у Палаці спорту.

