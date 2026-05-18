Продюсер Полякової назвав співачку №1 станом на 2026 рік

Ясинський згадав про Дорофєєву, Полякову та Лободу, але жодну з артисток не зміг визначити №1 через різні аудиторії, стилі та пісні
Михайло Ясинський: «Світ змінився: різні жанри та артисти набувають популярності у своїх аудиторіях»

Продюсер Михайло Ясинський висловився про головних зірок українського шоу-бізнесу та пояснив, чому сьогодні вже складно визначити одну «співачку №1». Відповідаючи на питання в інтерв'ю «Главкому», кого б він назвав головною артисткою України, якщо не враховувати Олю Полякову, Ясинський згадав співачку Надю Дорофєєву.

«Дорофєєва – як приклад продуктивності та результатів. Але в неї не настільки широка аудиторія, щоб давати такі традиційні визначення. Світ змінився: різні жанри та артисти набувають популярності у своїх аудиторіях, змінилися канали комунікації між артистом і слухачем, монетизація тощо. Тому подібні «звання» вже не відображають повної картини», – сказав Ясинський.

Також продюсер прокоментував порівняння співачок Олі Полякової та Світлани Лободи. На його думку, артисток некоректно ставити на один рівень через різний шлях у кар’єрі та різні ринки, на яких вони працювали.

«Лободу складно назвати представником українського шоу-бізнесу. У 2017 році вона зробила інший вибір і набула великої популярності на іншому, досить розвинутому ринку. У 2022 році цей ринок вона свідомо залишила, але повернутися в Україну їй не вдалося, і зараз вона працює переважно в Європі та співає здебільшого російською для змішаної аудиторії.

Це все неможливо порівнювати з Поляковою. Вона відмовилася від роботи з Росією, була і є представником українського шоу-бізнесу, її аудиторія українська, і перебуває вона в Україні. Порівнювати це некоректно», – зазначив продюсер.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» Ясинський розказав, хто був готовий оплатити участь Олі Полякової у Євробаченні цього року, а також пояснив секрет успіху Артема Пивоварова і оцінив шанси Лободи на повернення в Україну.

Так Михайло Ясинський виступив із жорсткою критикою сучасного формату Національного відбору на «Євробачення». На його думку, правила конкурсу потребують серйозного реформування, а багатомільйонні витрати «Суспільного» на розважальний контент під час повномасштабної війни є недоречними.

