Ігор Ласточкін вразив мережу танцем у бліндажі (відео)
Комік Ігор Ласточкін долучився до ЗСУ у 2025 році
Український гуморист Ігор Ласточкін уперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Артист перебуває на службі в ЗСУ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис актора в Instagram.
У своєму блозі Ігор Ласточкін опублікував відео. Артист показався у військовій формі з довгою бородою. Гуморист поділився відео, де він танцює в бліндажі.
Ігор Ласточкін виконав незвичайний танець під популярну у мережі іноземну пісню «Let me be». Під дописом гумориста користувачі залишили свої коментарі. Українці дякували артситу-воїну за захист, а також оцінили його танець. Зокрема, коментарі під дописом залишали шанувальники артиста та зірки, як співачка Даша Астаф’єва, журналістка Аліна Доротюк, танцівниця Ілона Гвоздьова, виконавець Позитив та інші.
- «Ігорю, бережіть себе. Дякую за захист», – написала Аліна Доротюк.
- «Це відео дає надію! Дякую».
- «Талановита людина, талановита у всьому. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе».
- «Ласточкін, нехай Бог Вас оберігає всіх, дякуємо вам за захист нашого життя».
Дехто з підписників актора пригадав перемогу Ігоря Ласточкіна в шоу «Танці із зірками» у 2018 році, відзначивши на його хореографічні здібності:
- «Переможець «Танців із зірками» в ділі», – йдеться в одному з коментарів.
- «Ну от видно, що людина вигравала «Танці із зірками».
Також коментар залишила професійна танцівниця Ілона Гвоздьова, яка була в парі з Ігорем Ласточкіним на шоу «Танці із зірками». «Навчання не пройшли дарма. Бережи себе!» – написала вона.
Інші користувачі зізналися, що вони не могли перестати дивитися відео з танцем Ігоря Ласточкіна:
- «Чому я не можу це перегорнути?»
- «Мама запитує: «Чому в нас уже годину грає ця музика?»
- «Це тренд уперше переглядаю 10 раз і як талановито ви його станцювали».
Як повідомляв «Главком» , гуморист Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ на початку 2025 року. Ласточкін опублікував фото з військовим квитком та зброєю, але подробиць більше не розкрив. Відомо, що Ігор Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Холодний яр».
