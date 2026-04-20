Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Ігор Ласточкін вразив мережу танцем у бліндажі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Ласточкін показався у військовій формі під час служби
фото: скриншот Іnstagram.com/lastochkin_igor

Комік Ігор Ласточкін долучився до ЗСУ у 2025 році

Український гуморист Ігор Ласточкін уперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Артист перебуває на службі в ЗСУ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис актора в Instagram.

У своєму блозі Ігор Ласточкін опублікував відео. Артист показався у військовій формі з довгою бородою. Гуморист поділився відео, де він танцює в бліндажі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Ігор Ласточкін виконав незвичайний танець під популярну у мережі іноземну пісню «Let me be». Під дописом гумориста користувачі залишили свої коментарі. Українці дякували артситу-воїну за захист, а також оцінили його танець. Зокрема, коментарі під дописом залишали шанувальники артиста та зірки, як співачка Даша Астаф’єва, журналістка Аліна Доротюк, танцівниця Ілона Гвоздьова, виконавець Позитив та інші.

  • «Ігорю, бережіть себе. Дякую за захист», – написала Аліна Доротюк.
  • «Це відео дає надію! Дякую».
  • «Талановита людина, талановита у всьому. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе».
  • «Ласточкін, нехай Бог Вас оберігає всіх, дякуємо вам за захист нашого життя».

Дехто з підписників актора пригадав перемогу Ігоря Ласточкіна в шоу «Танці із зірками» у 2018 році, відзначивши на його хореографічні здібності:

  • «Переможець «Танців із зірками» в ділі», – йдеться в одному з коментарів.
  • «Ну от видно, що людина вигравала «Танці із зірками».

Також коментар залишила професійна танцівниця Ілона Гвоздьова, яка була в парі з Ігорем Ласточкіним на шоу «Танці із зірками». «Навчання не пройшли дарма. Бережи себе!» – написала вона.

Інші користувачі зізналися, що вони не могли перестати дивитися відео з танцем Ігоря Ласточкіна:

  • «Чому я не можу це перегорнути?»
  • «Мама запитує: «Чому в нас уже годину грає ця музика?»
  • «Це тренд уперше переглядаю 10 раз і як талановито ви його станцювали».
Як повідомляв «Главком» , гуморист Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ на початку 2025 року. Ласточкін опублікував фото з військовим квитком та зброєю, але подробиць більше не розкрив. Відомо, що Ігор Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Холодний яр».

Читайте також:

Теги: ЗСУ військові артист актор відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua