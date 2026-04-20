Ігор Ласточкін вразив мережу танцем у бліндажі (відео)

Ігор Ласточкін показався у військовій формі під час служби

Комік Ігор Ласточкін долучився до ЗСУ у 2025 році

Український гуморист Ігор Ласточкін уперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Артист перебуває на службі в ЗСУ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис актора в Instagram.

У своєму блозі Ігор Ласточкін опублікував відео. Артист показався у військовій формі з довгою бородою. Гуморист поділився відео, де він танцює в бліндажі.

Ігор Ласточкін виконав незвичайний танець під популярну у мережі іноземну пісню «Let me be». Під дописом гумориста користувачі залишили свої коментарі. Українці дякували артситу-воїну за захист, а також оцінили його танець. Зокрема, коментарі під дописом залишали шанувальники артиста та зірки, як співачка Даша Астаф’єва, журналістка Аліна Доротюк, танцівниця Ілона Гвоздьова, виконавець Позитив та інші.

«Ігорю, бережіть себе. Дякую за захист», – написала Аліна Доротюк.

«Це відео дає надію! Дякую».

фото: скриншот Іnstagram.com/lastochkin_igor

«Талановита людина, талановита у всьому. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе».

«Ласточкін, нехай Бог Вас оберігає всіх, дякуємо вам за захист нашого життя».

Дехто з підписників актора пригадав перемогу Ігоря Ласточкіна в шоу «Танці із зірками» у 2018 році, відзначивши на його хореографічні здібності:

«Переможець «Танців із зірками» в ділі», – йдеться в одному з коментарів.

«Ну от видно, що людина вигравала «Танці із зірками».

Також коментар залишила професійна танцівниця Ілона Гвоздьова, яка була в парі з Ігорем Ласточкіним на шоу «Танці із зірками». «Навчання не пройшли дарма. Бережи себе!» – написала вона.

Інші користувачі зізналися, що вони не могли перестати дивитися відео з танцем Ігоря Ласточкіна:

«Чому я не можу це перегорнути?»

«Мама запитує: «Чому в нас уже годину грає ця музика?»

«Це тренд уперше переглядаю 10 раз і як талановито ви його станцювали».

Як повідомляв «Главком» , гуморист Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ на початку 2025 року. Ласточкін опублікував фото з військовим квитком та зброєю, але подробиць більше не розкрив. Відомо, що Ігор Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Холодний яр».