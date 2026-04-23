Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба

Левко Колодуб є лауреатом премій ім. Бориса Лятошинського, М. Вериківського, Мар'яна та Іванни Коць та інших

Столичній дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного українського композитора Левка Колодуба. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради. Рішення підтримали 68 депутатів, інформує «Главком».

Як повідомила депутатка Київради та голова комісії з питань культури Вікторія Муха, ініціатива щодо перейменування надійшла від самого колективу навчального закладу.

«Левко Колодуб є одним із тих українських композиторів, чия творчість стала вагомою частиною національної музичної культури. Його ім’я пов’язане з розвитком української композиторської школи, багаторічною педагогічною працею, вихованням нових поколінь музикантів і утвердженням високого рівня українського академічного мистецтва. Він залишив потужну творчу спадщину, яка збагатила українську музику й стала невід’ємною частиною нашого культурного надбання. Присвоєння його імені київській музичній школі є гідним вшануванням людини, яка своєю працею зміцнювала українську культуру та утверджувала її авторитет», – підкреслила Вікторія Муха.

Що відомо про Левка Колодуба

Левко Миколайович Колодуб (1930–2019) – видатний український композитор, педагог, народний артист України та лауреат Шевченківської премії. Народився 1 травня 1930 року у Києві. Навчався в Харківській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті як кларнетист у класі Г.Рикова згодом – у Харківській консерваторії як композитор у класі професора М.Тіца.

Левко Колодуб – студент V курсу, 1954 рік фото: kyivdaily.com.ua

Після закінчення консерваторії у 1954 році почав працювати у Києві:

у 1958-1960 роках викладав музично-теоретичні предмети у Київському театральному інституті;

з 1966 року викладав у Київській консерваторії, у 1985 року здобув звання професора;

у 1997 році очолив кафедру музично-інформаційних технологій;

у 1994-1997 роках був головою Київської міської організації Національно спілки композиторів України;

з 1997 року – член-кореспондент, а з 2005 року – академік Академії мистецтв України.

За вагомий внесок у розвиток української музичної культури Левку Колодубу у 1993 році було присвоєно почесне звання «Народний артист України» фото: knpu.gov.ua

Колодуб був автором численних опер, балетів, симфоній та камерних творів. Зокрема, композитор створив опери «Дума про Турбаї» (лібрето О.Колодуба і В.Бичка (1951 р.), «Пробудження» («Дніпровські пороги») (лібрето Г.Бодикіна, 1976 р.), «Незраджена любов» (лібрето В.Грипича за творами А.Малишка, 1985 р.)та «Поет» (лібрето О.Бсляцького і З.Сагалова, 1988 р.).

Помер Левко Колодуб 23 лютого 2019 року у Києві на 89-му році життя, похований на Байковому кладовищі (ділянка № 33).

Нагадаємо, у столиці безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоєно ім'я Андрія Парубія. Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 70 депутатами