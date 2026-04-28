Нацопера розірвала контракти з артистами, які не повернулися в Україну після «халтурки» з «Лебединим озером»

Заслужений артист України Сергій Кривоконь, якого раніше було позбавлено бронювання, порушив правила виїзду митців за кордон

Народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь, які гастролювали Європою з «Лебединим озером», так і не повернулися до України після завершення відпустки й достроково розірвали контракти з Національною оперою України. Про це розповів генеральний директор театру Петро Чуприна в коментарі «Главкому».

Подружжя артистів на своїх сторінках у фейсбуці написало: «Сьогодні (27 квітня 2026 року – «Главком») припинилися наші контракти з Національною оперою України. 25 років життя були пов’язані з цією сценою. Це був великий і важливий шлях – ролі, прем’єри, гастролі, зустрічі, люди, які стали частиною нашої історії. Разом ми створювали вистави, моменти і пам’ять, що залишаються з глядачами. Ми щиро вдячні театру, глядачам і всім, із ким нам пощастило працювати та творити мистецтво протягом цих років. Сьогодні ми перегортаємо цю сторінку з повагою і вдячністю. Попереду – новий етап нашого професійного життя. Ми йдемо далі з відкритим серцем і вірою в майбутнє».

Як підтвердив у розмові з «Главкомом» Петро Чуприна, контракт із Мацак і Кривоконем було розірвано 27 квітня, а до 26 квітня тривала їхня законна відпустка. «Вони хотіли не припинити контракти, а призупинити. Але ми їм відповіли, що з точки зору інтересів театру це неможливо», – наголосив гендиректор Нацопери, додаючи, що врешті-решт артисти написали заяви про припинення дії контракту, а театр уже повністю розрахувався з ними.

За словами Петра Чуприни, подружжя після завершення відпустки так і лишилося за кордоном і нині перебуває у Франції. Таким чином, Сергій Кривоконь, якого раніше було позбавлено бронювання, порушив правила виїзду артистів за кордон.

«Вони хочуть виконувати широкий репертуар, зокрема російських авторів і таке інше. Вони ухвалили таке рішення, ніхто ні на нікого додаткового якогось впливу не здійснював. Зрозуміло, що ця втрата б’є по наших театральних інтересах, по інтересах України у сфері культури. Але це їхнє рішення, у нас нема важелів впливу, які б могли їх повернути сюди», – додав очільник театру.

На запитання, чи треба посилити обмеження для виїзду українських артистів за кордон, Петро Чуприна відповів: «Треба посилювати, але як? Ми ж маємо діяти в межах закону. Я думаю, що треба дуже зважено дивитись, кого випускати. Хоча не проникнеш же в душу людини, щоб дізнатися, які в неї настрої…»

Нагадаємо, провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка Наталія Мацак та її чоловік Сергій Кривоконь під час своєї відпустки гастролювали країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського. «Главком» звертався до самих артистів, Національної опери та Міністерства культури за роз’ясненнями.

Після розголосу балерина Наталія Мацак заявила, що разом із іншими артистами погодилася на участь у європейській постановці до того, як дізналася про наявність у ній фрагменту з балету «Лебедине озеро». Вона також заперечила участь російських хореографів у створенні вистави. Згодом Мацак і Кривоконь написали заяву на додаткову відпустку за власний рахунок на період з 26 січня до 26 квітня. Подружжя заявляло про готовність довести справу до суду, якщо театр «перешкоджатиме» артистам у виконанні трудових обов’язків і «примушуватиме» їх до звільнення. Петро Чуприна розповідав «Главкому», як на ці закиди реагує Нацопера.