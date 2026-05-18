Потап і Настя після розлучення оголосили про повернення на сцену в дуеті, але не в Україні

Іванна Гончар

Потап і Настя оголосили про спільні концерти
Потап і Настя відновлюють дует після дев’яти років паузи

Після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Цього разу через неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя», пише «Главком».

Артисти опублікували спільне відео в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.

«Рано чи пізно будь-яка історія має свій кінець. Сьогодні завершиться пауза, на яку ми поставили дует 9 років тому. А це означає, що ми Потап і Настя, ми повернулися та починаємо концерти. We're Back», – заявили виконавці.

Перший концерт після довгої перерви запланований уже на 19 грудня у Нью-Йорку. Саме там дует офіційно розпочне новий етап своєї історії.

Для багатьох фанатів це стало справжньою несподіванкою, адже лише нещодавно зірки підтвердили, що більше не разом як подружжя. Водночас тепер колишні закохані знову об’єднуються заради сцени та спільних виступів.

Особливу увагу шанувальники звернули й на те, що своє повернення артисти оголосили російською мовою. Через це в мережі вже почалися активні обговорення.

Зауважимо, що дует «Потап і Настя» був одним із найуспішніших музичних проєктів 2000-х та початку 2010-х. У 2017 році артисти поставили спільний проєкт на паузу та почали активно розвивати сольні кар’єри. Втім, схоже, через дев’ять років вони вирішили знову повернутися до формату, який колись зробив їх суперзірками.

Нагадаємо, лише нещодавно подружжя приголомшило своїх шанувальників новиною про розлучення. Потап і Настя повідомили про завершення багаторічних стосунків.

Потап і Настя Каменських офіційно одружилися 23 травня 2019 року. Пара зіграла пишне весілля, а репер в день свого свята випустив трек «Константа», який він присвятив Насті Каменських. 

