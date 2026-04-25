Відомий український гуморист долучився до війська та розповів, чим займається на службі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Торік Данило Білий офіційно вступив до війська
Комік звернувся до своїх колег із творчих професій із важливим повідомленням

Відомий український гуморист та ведучий Данило Білий долучився до війська. Подробиці про свою службу комік розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром», інформує «Главком». Данило Білий зізнався, що спочатку займався благодійністю, допомагав військовим, долучався до медіапроєктів. Проте торік гуморист офіційно вступив до війська. Данило говорить, що здебільшого займається «креатином».

«Оформився я вже офіційно рік тому, до цього просто був з бригадою, допомагав Третій штурмовій, ми робили медійні проєкти. А потім вже все – оформили. Я тепер військовослужбовець, до кінця вже. Здебільшого я займаюся креативом. Я ведучий «Двіжа», коли треба щось вигадати, мене інколи долучають. Дозволяють мені долучатися до великих проєктів, і ми креативимо», – поділився ведучий.

Відомий український гуморист долучився до війська та розповів, чим займається на службі фото 1

Наостанок Данило Білий звернувся до своїх колег із творчих професій. Гуморист закликав їх теж вступати до війська. За словами коміка, наразі є багато роботи, яку необхідно виконувати, тож кожен буде корисним по-своєму.

«Усі люди творчих професій! Ви потрібні війську, бо є дуже багато роботи. Є робота з пропагандою, з рекрутингом, є купа роботи. Просто прийдіть і будьте корисними війську. Все!», – зазначив гуморист.

Відомий український гуморист долучився до війська та розповів, чим займається на службі фото 2

Раніше стало відомо, що переможець проєкту «Холостячка», підприємець Андрій Задворний долучився до лав ЗСУ

Також відомий письменник та волонтер Андрій Любка мобілізувався до лав Збройних сил та склав присягу на вірність українському народу.

Відомий український гуморист долучився до війська та розповів, чим займається на службі
