Відомий український співак розкрив секрет схуднення на 40 кг

Нікіта Кісельов не приховує, що в схудненні йому допоміг і препарат для діабетиків

Артист пояснив, чому серйозно взявся за свій фізичний стан

Відомий український співак Нікіта Кісельов розкрив секрет свого схуднення на 40 кілограм. Як інформує «Главком», про боротьбу із зайвою вагою артист розповів у інтерв’ю Oboz.ua.

Нікіта Кісельов серйозно взявся за своє тіло півтора року тому. Виконавець пригадує, що після Нового року поглянув у дзеркало і йому не сподобалось відображення. Тож, він вирішив щось змінювати. Рішучості Нікіті додав ще й невтішний вердикт медиків, які сказали, що його організм страждає через зайву вагу. Врешті, співак зайнявся харчуванням, фізичною формою, і це все дало результат у вигляді мінус 40 кілограм за півтора року.

«Я пішов на обстеження, і лікарі сказали, що мій організм фактично працює в стані людини 30+. А мені тоді було лише 27 років. І в якийсь момент зрозумів: хочу мати більше сил, почуватися в тонусі. Так поступово й почав займатися собою – харчуванням, фізичною формою. І мені це справді подобається. Зараз це стало ще однією важливою частиною мого життя», – пояснив співак.

Щоправда, Нікіта Кісельов не приховує, що в схудненні йому допоміг і препарат для діабетиків. Але виконавець запевняє, що робив це згідно з рекомендаціями лікарів і під їхнім суворим наглядом. Співак припускає, що перші 15-20 кілограм пішли саме завдяки ін'єкціями. Наразі ж Нікіта підключив і спорт.

«Так, ін'єкції були. Але важливо розуміти: це не якісь чарівні пігулки і самодіяльність. Усе відбувалося під контролем лікаря. Я проходив обстеження в ендокринолога, здавав аналізи. І вже після цього лікар призначив препарат. У моєму випадку він дуже допоміг – зокрема контролювати апетит, рівень інсуліну. Думаю, перші 15-20 кілограмів пішли саме завдяки цьому лікуванню. А вже десь пів року тому підключив спорт», – зізнався артист.

Раніше повідомлялося, що популярні препарати для схуднення «Оземпік» і «Вегові» мають різні наслідки для здоров'я людини. Серед них підвищення ризику розвитку хвороб остеопорозу, подагри та остеомаляції.