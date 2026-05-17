Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Директор Євробачення спростував свою заяву про повернення Росії на конкурс

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Виконавчий директор Євробачення Мартін Грін
фото: Eurovision
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мартін Грін прокоментував свої слова про участь Росії на Євробачення

Директор Євробачення Мартін Грін зробив заяву після своїх слів про повернення Росії до участі на Євробаченні під час пресконференції перед початком гранд-фіналу Євробачення-2026. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне.

Виконавчий директор Євробачення, відповідаючи на це питання, зауважив, що ЗМІ неправильно зрозуміло його висловлювання про повернення Росії до участі в конкурсі. «Шановний колега, мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості», – сказав він.

За словами Мартіна Гріна, планів та перемовин про повернення Росії на Євробачення не має. «Тож дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на «Євробачення» не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає», – сказав Грін.

Як «повідомляв» Главком, в інтерв’ю журналісту Пабло О’Хані для видання LBC Грін зробив приголомшливе зізнання. Керівник конкурсу наголосив, що Росія може бути допущена до змагань, якщо її державний мовник зможе довести свою незалежність від Кремля, оскільки, за версією Європейської мовної спілки, Євробачення є змаганням мовників, а не урядів. Грін відверто заявив, що рішення про дискваліфікацію РФ не було засноване на факті війни, оскільки в іншому разі організатори потрапили б на складну територію суб’єктивних ціннісних суджень, яких вони намагаються уникати заради збереження нейтральності простору.

Врешті заява Мартіна Гріна про можливість теоретичного повернення Росії до участі у пісенному конкурсі спровокувала масштабну хвилю обурення та політичний скандал напередодні фіналі Євробачення 2026.

До слова, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що він був причетний до підготовки Болгарії на Євробачення 2026, яка перемогла у гранд-фіналі. Цьогоріч Болгарію представляла 27-річна співачка Dara із піснею Bangaranga. За словами Кіркорова, його команда допомагала розкручувати артистку напередодні Євробачення та готувати її номер.

Читайте також:

Теги: росія Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер «Прогресивної Болгарії» Румен Радев
На парламентських виборах у Болгарії підраховано 78% голосів: хто лідирує
20 квiтня, 11:11
Наслідки прильоту тритонної російської авіабомби у Костянтинівці
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
21 квiтня, 12:25
Червиченко: Все схоже на якийсь груповий кретинізм
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
23 квiтня, 16:56
Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
27 квiтня, 06:17
Тсахкна: Нам потрібні більш жорсткі санкції
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
26 квiтня, 13:40
Сьогодні на сцену у Відні вийдуть перші сім учасників другого півфіналу
Дзеркала, мотузки та коробки. Чим завершилися перші репетиції другого півфіналу Євробачення?
4 травня, 18:32
Зеленський провів зустріч з Іващенком
Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії
6 травня, 17:17
Делегація з України вдягла футболки з гаслом «Stop Russia. Save journalists»
Росію остаточно вигнали зі світової спільноти журналістів: деталі рішення Конгресу
7 травня, 11:55
Співачка Дара набрала загалом 516 балів
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Сьогодні, 02:10

Шоу-біз

Директор Євробачення спростував свою заяву про повернення Росії на конкурс
Директор Євробачення спростував свою заяву про повернення Росії на конкурс
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику
Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні
Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями після свого тріумфу
Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями після свого тріумфу

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua