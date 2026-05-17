Директор Євробачення спростував свою заяву про повернення Росії на конкурс

Мартін Грін прокоментував свої слова про участь Росії на Євробачення

Директор Євробачення Мартін Грін зробив заяву після своїх слів про повернення Росії до участі на Євробаченні під час пресконференції перед початком гранд-фіналу Євробачення-2026. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне.

Виконавчий директор Євробачення, відповідаючи на це питання, зауважив, що ЗМІ неправильно зрозуміло його висловлювання про повернення Росії до участі в конкурсі. «Шановний колега, мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості», – сказав він.

За словами Мартіна Гріна, планів та перемовин про повернення Росії на Євробачення не має. «Тож дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на «Євробачення» не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає», – сказав Грін.

Як «повідомляв» Главком, в інтерв’ю журналісту Пабло О’Хані для видання LBC Грін зробив приголомшливе зізнання. Керівник конкурсу наголосив, що Росія може бути допущена до змагань, якщо її державний мовник зможе довести свою незалежність від Кремля, оскільки, за версією Європейської мовної спілки, Євробачення є змаганням мовників, а не урядів. Грін відверто заявив, що рішення про дискваліфікацію РФ не було засноване на факті війни, оскільки в іншому разі організатори потрапили б на складну територію суб’єктивних ціннісних суджень, яких вони намагаються уникати заради збереження нейтральності простору.

Врешті заява Мартіна Гріна про можливість теоретичного повернення Росії до участі у пісенному конкурсі спровокувала масштабну хвилю обурення та політичний скандал напередодні фіналі Євробачення 2026.

До слова, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що він був причетний до підготовки Болгарії на Євробачення 2026, яка перемогла у гранд-фіналі. Цьогоріч Болгарію представляла 27-річна співачка Dara із піснею Bangaranga. За словами Кіркорова, його команда допомагала розкручувати артистку напередодні Євробачення та готувати її номер.