Оля Полякова поставила на паузу кар’єру в Україні та запустила провокативний проєкт

Оля Полякова бере паузу у випуску нових пісень в Україні та вирушає до Великої Британії шукати себе й нові творчі можливості

Українська співачка Оля Полякова несподівано здивувала шанувальників новим творчим образом та запуском провокативного музичного проєкту TheNogi. Артистка не лише змінила стиль, а й заявила про паузу у своїй звичній кар’єрі в Україні, пише «Главком».

Новий проєкт Полякова описує як «стервопоп 18+» – музику без фільтрів, у якій звучать гострі теми, відверті тексти та навіть нецензурна лексика.

У соцмережах співачка пояснила, що TheNogi став для неї способом показати іншу сторону себе – ту, яку люди часто приховують від оточення.

«У кожної жінки є та частина яку вона тримає при собі. Та що хоче говорити те що думає, але якій завжди закриваєш рота. Та що сміється голосніше ніж прийнято. Та що знає правильну відповідь, але мовчить бо так зручніше всім навколо», – написала артистка.

«Тому я створила місце де ця частина мене нарешті говорить вголос. Вам може не сподобатись. Але вона така ж справжня як і будь-яка інша моя сторона. Хтось називає це тінню. Я кажу – це просто інша фарба. І час вимагає від нас бути відкритими з собою до кінця. Якщо вам це співзвучно – тоді я хочу показати вам свої TheNogi», – додала вона.

За словами Полякової, навіть вона, попри свій яскравий та епатажний характер, часто стримувала себе. Саме тому новий проєкт став для неї творчою свободою та можливістю бути максимально чесною перед аудиторією.

Разом із музичними змінами співачка кардинально оновила й зовнішність. Для презентації TheNogi артистка приміряла образ у стилі диско 80-х: замість звичної платинової блондинки вона з’явилася у великій рудій перуці з дрібними кучерями та яскравим макіяжем.

Про новий етап у кар’єрі Полякової висловився і продюсер Михайло Ясинський. Він заявив, що TheNogi – це не вигаданий персонаж, а спроба перестати «ховатися під глянцем».

«Ми всі трохи не ті, ким здаємось. Публічний образ це завжди про контроль. Коли ти багато років живеш на очах у людей. Усі звикають до певної версії тебе. Звикаєш навіть ти сам. Але справжня людина завжди ширша за власний образ», – зазначив Ясинський.

Продюсер додав, що проєкт побудований на «енергії без фільтрів» – про речі, які люди часто думають, але рідко говорять уголос.

За його словами, новий стиль Полякової може здатися занадто різким або навіть дратувати частину аудиторії. Водночас Ясинський переконаний, що справжність «майже ніколи не буває стерильною».

Також Оля Полякова повідомила, що бере паузу у випуску нових пісень в Україні та вирушає до Великої Британії шукати себе й нові творчі можливості.

«Я казала, що беру паузу від нових пісень в Україні – як Оля Полякова. Це правда. Оля Полякова їде шукати себе в Англію. Але залишає вам найкраще. Свої TheNogi!», – підсумувала співачка.

Напередодні стало відомо, що спільний проєкт співачки Олі Полякової та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається.

Як розповідав «Главком», чоловік Олі Полякової бізнесмен Вадим Буряковський висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону про Марію Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Буряковський розповів про своє ставлення до до Маріії Єфросиніної. Він заявив, що ведуча до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися. Також чоловік бізнесмен згадав про те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».

Згодом висловлювання Вадима Буряковського стали темою для обговорень у мережі та спровокували скандал, на що відреагувала Оля Полякова та публічно вибачилася за слова свого чоловіка.