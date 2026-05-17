Продюсер Олі Полякової закликав міняти правила відбору на Євробачення

«Суспільне існує за гроші платників податків, в тому числі іноземних, тому витрати на розважальні шоу під час війни не зовсім доречні»

Відомий український музичний продюсер Михайло Ясинський виступив із жорсткою критикою сучасного формату Національного відбору на «Євробачення». На його думку, правила конкурсу потребують серйозного реформування, а багатомільйонні витрати «Суспільного» на розважальний контент під час повномасштабної війни є недоречними. В інтерв’ю «Главкому» Михайло Ясинський розповів про залаштунки конкурсу та фінансові парадокси.

Одним із найбільш дискусійних питань Нацвідбору залишається жорстке обмеження для музикантів, які мали виступи в країні-агресорці після 2014 року. Коментуючи можливе скасування цієї норми та ризик суспільного осуду («кенселінгу») таких виконавців, Ясинський наголосив, що рішення мають ухвалюватися на основі законів та глибокого соціологічного аналізу, а не під тиском емоцій у соцмережах.

«Невдоволення окремих груп населення – нормальне явище, для якого і існують закони, щоб врегульовувати життя суспільства, а соціологія існує, щоб це суспільство вивчати. Тому не має бути ніякого «мені назустріч». Є закони, яких треба дотримуватися, і є думка суспільства, досліджена відповідними методами. Саме це і має бути фундаментом рішень», – зазначив продюсер.

Михайло Ясинський розмежував комерційні телеканали, які знімають вартісні шоу за власні кошти, та «Суспільне мовлення». На його переконання, фінансування розважальних проєктів із бюджету під час війни виглядає не зовсім коректно, особливо враховуючи структуру надходжень.

«Це ТБ, яке існує за гроші платників податків, а останні роки в тому числі й іноземних платників податків, такі витрати на розважальні шоу виглядають не зовсім доречно. Так само дивно витрачати великий бюджет на відбір артиста, щоб «гідно представити країну», але при цьому артист потім самостійно шукає гроші на поїздку. Це сюр», – підкреслив Ясинський.

Відповідаючи на запитання, навіщо популярній та успішній Олі Поляковій взагалі потрібен цей конкурс, зважаючи на високі репутаційні ризики у разі невдалого виступу, Ясинський зауважив, що наразі це питання залишається відкритим. Проте він розкрив таємницю: участь співачки могла стати повністю безкоштовною для українського бюджету.

Усі витрати на підготовку та виступ Полякової були готові взяти на себе її іноземні партнери. Мова про відомий британський лейбл, який раніше запросив українську суперзірку до співпраці та наразі фінансує запис її англомовного альбому.

«Відповідь: Це британський лейбл, який рік тому запросив Олю до співпраці і зараз інвестує в запис англомовного альбому Полякової. Перший сингл Warrior, написаний топ-продюсерами Red Triangle, був представлений восени минулого року. Вони готові були оплачувати всі витрати на участь Олі в конкурсі», – підкреслив Ясинський.

За словами Ясинського, на розгляд відбіркового комітету вони планували подати зовсім іншу композицію – трек під назвою Queen of the night. Проте, чи повернеться команда до цієї ідеї у майбутньому, продюсер наразі прогнозувати не береться.

Нагадаємо, Михайло Ясинський напередодні ювілейного 70-го Євробачення оприлюднив результати замовленого ним соціологічного опитування. Виявилося, що переважна більшість респондентів (69%) проти того, щоб на проведення Нацвідбору на Євробачення витрачалися великі кошти. Наприклад, цього року бюджет Нацвідбору склав 16 млн грн.

Продюсер наполягає: під час війни треба відмовитися від проведення шоу, представника від України можна обирати радою експертів. Хоча це і дозволено правилами міжнародного конкурсу, але не всі гравці музичного ринку в Україні сприйняли цю ідею з радістю.

Ясинський давно опонує суспільному мовнику, що застосував фільтри у Нацвідборі на Євробачення, через які на конкурс тепер не може пробитися його підопічна Оля Полякова. Співачка мала виступ в Росії після 2014 року, за що змушена тепер розплачуватися. Продюсер системно критикує такий підхід і закликає керівників Суспільного розпочати відкриту дискусію щодо необхідності зміни правил.

Нагадаємо, у Відні відбувся 70-й пісенний конкурс «Євробачення» – переможцем цього року стала Болгарія. Країну представила виконавиця Dara з піснею Bangaranga.