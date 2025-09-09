Оголошено ім'я креативного продюсера Нацвідбору на Євробачення-2026

Для Нєнова це вже не перший досвід роботи на Євробаченні

Режисер, кліпмейкер Герман Нєнов в черговий раз доєднався до команди «Суспільного Мовлення»

Представник українського шоу-бізнесу, режисер Герман Нєнов став креативним продюсером Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026. 36-річний постановник займає цю посаду вже вдруге поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

Цього разу Нєнов працюватиме над впровадженням структурних змін у форматі Національного відбору. Герман відповідатиме за повне креативне та візуальне наповнення різних елементів шоу. Також режисер відповідатиме за створення концепцій і реалізацію номеру-відкриття, інтервал-актів і частини номерів учасників.

«Я неодноразово говорив про свою мрію: зробити Нацвідбір справжнім українським Євробаченням. І я вірю, що крок за кроком, навіть якщо це складно, з такою командою та синергією на кожному етапі, ми цього досягнемо і цьогорічний Нацвідбір стане дійсно унікальним», – наголосив Герман Нєнов.

За словами креативного продюсера Нацвідбору на Євробачення-2026, зараз команда працює над трансформацією багатьох елементів шоу. Вже відомо, що хронометраж фіналу буде суттєво скорочено.

Зазначимо, що 70-й ювілейний конкурс Євробачення відбудеться в столиці Австрії, Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня. Локація – Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Це вже втретє, коли Відень прийматиме Євробачення.

Герман Нєнов знімав кліпи для багатьох артистів українського шоу-бізнесу. Зокрема, Олі Полякової, NK (Насті Каменських), Ірини Білик, Наталії Могилевської, Злати Огнєвіч, Анни Трінчер. Як режисер телешоу Нєнов працював над проєктами «Дивовижні люди», «Привіт, 20-ті!», «Ігри талантів», а також над великими концертними постановками, зокрема шоу «Королева ночі» Олі Полякової.

Раніше «Главком» розповідав, коли оголосять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Водночас співачка Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору.