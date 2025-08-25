Головна Скотч Шоу-біз
Стало відомо, чи братиме Україна участь в Євробаченні-2026

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Цього року Україну представляв гурт Ziferblat
фото: Instagram/eurovision

Наша країна відправляє представників на популярний музичний конкурс з 2003 року, і перемагала вже тричі

Стало відомо, чи поїдуть українські артисти до столиці Австрії, Відня, в травні наступного року. «Суспільне Мовлення», яке займається організацією відбору від нашої країни на Євробачення, підтвердило участь України в ювілейному, 70-му пісенному конкурсі. Про це «Главком» дізнався на офіційному сайті мовника.

За словами голови української делегації на пісенному конкурсі Оксани Скибінської, участь у Євробаченні-2026 – це можливість нашої країни продемонструвати неповторність її музичного ДНК. Особливо, враховуючи той факт, що Євробачення у Відні буде ювілейним.

«Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом із гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни», – зауважила Оксана Скибінська.

Оксана Скибінська та гурт Ziferblat на Євробаченні-2025
Оксана Скибінська та гурт Ziferblat на Євробаченні-2025
фото: Оксана Скибінська/Instagram

За словами голови української делегації на Євробаченні, мовник готує сюрпризи на Нацвідборі. Про них організатори почнуть розповідати вже незабаром.

Зазначимо, що півфінали Євробачення-2026 відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал – 16 травня. Локація – Wiener Stadthalle, найбільша крита арена Австрії. Це вже втретє, коли Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс.

Українська делегація поїде до Відня (Австрія) наступного року
Українська делегація поїде до Відня (Австрія) наступного року
фото: Instagram/suspilne.eurovision

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року і вже тричі перемагала: Руслана з Wild Dances (2004), Джамала з «1944» (2016) та Kalush Orchestra зі Stefania (2022). Наша країна стабільно проходить до фіналу конкурсу, відома сильними вокалістами, яскравими постановками та актуальними темами пісень. Євробачення в Україні проводили у Києві у 2005 та 2017 роках.

У 2025-му на конкурс від нашої країни з піснею Bird of Pray поїхав гурт Ziferblat. У підсумку колектив зміг кваліфікуватися до фіналу та посів lдев'яте місце. Своїм виступом учасники гурту закріпили статус України як єдиної країни в історії Євробачення, яка щороку проходить до фіналу з моменту своєї першої участі у 2003 році.

Нагадаємо, раніше оргкомітет Євробачення презентував новий логотип до 70-річчя пісенного конкурсу. Також «Главком» розповідав, що США візьмуть участь у російському аналогові Євробачення, який РФ започаткувала після дискваліфікації з музичного конкурсу після початку повномасштабної війни.

