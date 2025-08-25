Стало відомо, чи братиме Україна участь в Євробаченні-2026

Наша країна відправляє представників на популярний музичний конкурс з 2003 року, і перемагала вже тричі

Стало відомо, чи поїдуть українські артисти до столиці Австрії, Відня, в травні наступного року. «Суспільне Мовлення», яке займається організацією відбору від нашої країни на Євробачення, підтвердило участь України в ювілейному, 70-му пісенному конкурсі. Про це «Главком» дізнався на офіційному сайті мовника.

За словами голови української делегації на пісенному конкурсі Оксани Скибінської, участь у Євробаченні-2026 – це можливість нашої країни продемонструвати неповторність її музичного ДНК. Особливо, враховуючи той факт, що Євробачення у Відні буде ювілейним.

«Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом із гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни», – зауважила Оксана Скибінська.

Оксана Скибінська та гурт Ziferblat на Євробаченні-2025 фото: Оксана Скибінська/Instagram

За словами голови української делегації на Євробаченні, мовник готує сюрпризи на Нацвідборі. Про них організатори почнуть розповідати вже незабаром.

Зазначимо, що півфінали Євробачення-2026 відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал – 16 травня. Локація – Wiener Stadthalle, найбільша крита арена Австрії. Це вже втретє, коли Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс.

Українська делегація поїде до Відня (Австрія) наступного року фото: Instagram/suspilne.eurovision

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року і вже тричі перемагала: Руслана з Wild Dances (2004), Джамала з «1944» (2016) та Kalush Orchestra зі Stefania (2022). Наша країна стабільно проходить до фіналу конкурсу, відома сильними вокалістами, яскравими постановками та актуальними темами пісень. Євробачення в Україні проводили у Києві у 2005 та 2017 роках.

У 2025-му на конкурс від нашої країни з піснею Bird of Pray поїхав гурт Ziferblat. У підсумку колектив зміг кваліфікуватися до фіналу та посів lдев'яте місце. Своїм виступом учасники гурту закріпили статус України як єдиної країни в історії Євробачення, яка щороку проходить до фіналу з моменту своєї першої участі у 2003 році.

Нагадаємо, раніше оргкомітет Євробачення презентував новий логотип до 70-річчя пісенного конкурсу. Також «Главком» розповідав, що США візьмуть участь у російському аналогові Євробачення, який РФ започаткувала після дискваліфікації з музичного конкурсу після початку повномасштабної війни.