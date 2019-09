Охранники Ким Кардашьян избили ее мать



Крис и Ким Кардашьян

Об инциденте Кардашьян узнала по телефону от сестры Хлои

Три года назад Ким Кардашьян пострадала от рук грабителей: в ее парижский гостиничный номер ворвались несколько человек, приставили к ее виску пистолет и вынесли ценные вещи. С тех пор звезда наняла более серьезную охрану, призванную реагировать на каждый шорох. Судя по новому эпизоду реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians, она справляется с этой задачей даже слишком хорошо: от рук охранников Ким пострадала Крис Дженнер, без предупреждения навестившая дочь.

Об этом Кардашьян узнала по телефону от сестры Хлои, которая в панике рассказала о травмах их матери. Крис повалили на землю с такой силой, что она повредила шею и была госпитализирована. «Это безумие, нам пришлось звонить в скорую», – рассказала Хлои, пока в телефонной трубке был слышен плач Крис.

