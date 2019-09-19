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    Шоу-биз

    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать

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    Крис и Ким Кардашьян - Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Крис и Ким Кардашьян

    Об инциденте Кардашьян узнала по телефону от сестры Хлои

    Три года назад Ким Кардашьян пострадала от рук грабителей: в ее парижский гостиничный номер ворвались несколько человек, приставили к ее виску пистолет и вынесли ценные вещи. С тех пор звезда наняла более серьезную охрану, призванную реагировать на каждый шорох. Судя по новому эпизоду реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians, она справляется с этой задачей даже слишком хорошо: от рук охранников Ким пострадала Крис Дженнер, без предупреждения навестившая дочь.

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    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать
    Охранники Ким Кардашьян избили ее мать

    Об этом Кардашьян узнала по телефону от сестры Хлои, которая в панике рассказала о травмах их матери. Крис повалили на землю с такой силой, что она повредила шею и была госпитализирована. «Это безумие, нам пришлось звонить в скорую», – рассказала Хлои, пока в телефонной трубке был слышен плач Крис.

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    Кардашьян
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