Ольга Фреймут нашла компаньона для своего нового шоу



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Ток-шоу «Оля» Фреймут будет вести не одна

Одним из ее соведущих станет Богдан – герой из популярного сериалити «Киев днем и ночью». Как заметил руководитель проекта «Оля» Олег Боднарчук, в оригинальном американском формате у Эллен Дедженерес есть помощники. Будут и у нас.

«У Богдана много поклонников, его знает аудитория Нового канала. Он страшно нравится мне, как личность и творческий человек. Он видит мир под правильным углом, очень молодежным! Если посмотреть на его социальные сети – у него прекрасные видео. Он может сам смонтировать материал, придумать что-то. Нам такие люди нужны», - отметила Ольга Фреймут во время онлайн-конференции в «КП в Украине». .

Еще одна соведущая программы - учительница английского языка Златы, американка Джулианна.

«Я очень хочу привести всю свою семью, но Олег мне не дает», - смеется Ольга.

Стоит отметить, что премьера шоу состоится 28 августа.