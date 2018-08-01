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    Шоу-биз

    Ольга Фреймут нашла компаньона для своего нового шоу

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    Ольга Фреймут нашла компаньона для своего нового шоу

    Ток-шоу «Оля» Фреймут будет вести не одна

    Одним из ее соведущих станет Богдан – герой из популярного сериалити «Киев днем и ночью». Как заметил руководитель проекта «Оля» Олег Боднарчук, в оригинальном американском формате у Эллен Дедженерес есть помощники. Будут и у нас.

    «У Богдана много поклонников, его знает аудитория Нового канала. Он страшно нравится мне, как личность и творческий человек. Он видит мир под правильным углом, очень молодежным! Если посмотреть на его социальные сети – у него прекрасные видео. Он может сам смонтировать материал, придумать что-то. Нам такие люди нужны», - отметила Ольга Фреймут во время онлайн-конференции в «КП в Украине». .

    Еще одна соведущая программы - учительница английского языка Златы, американка Джулианна.

     «Я очень хочу привести всю свою семью, но  Олег мне не дает», - смеется Ольга.

    Стоит отметить, что премьера шоу состоится 28 августа.

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