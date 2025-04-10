Помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун

Комік долучився до ЗСУ на початку великої війни

Помер учасник «Ліги сміху» з команди «Стадіон Діброва» і захисник України Олександр Чечун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку в Instagram «Ліги сміху».

«У лігосмішній родині траур... Пішов з життя Олександр Чечун зі «Стадіону Діброва». Співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі.

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Прощальні дописи також опублікували його товариші по команді — актор «Кварталу 95» та ведучий Володимир Мартинець, а також гуморист Дмитро Зелінський.

9 квітня помер Олександр Чечун фото з відкритих джерел

У Чечуна залишилися дружина і донька. Причину його смерті поки що не розголошують.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Олександр Чечун взяв до рук зброю та доєднався до лав ЗСУ.

До слова, 5 квітня на фронті загинула українська художниця, волонтерка та військовослужбовиця Маргарита Половінко. Про її смерть повідомили у Другому механізованому батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію альпінізму і скелелазіння України.