Она еще и поет: Дита фон Тиз презентовала дебютный трек

Королева бурлеска 45-летняя Дита фон Тиз теперь не только модель и танцовщица, но и певица.

На днях звезда представила свой дебютный трек под названием Rendez-vous, что в переводе с французского означает «свидание». В интервью музыкальному изданию NME Дита призналась, что сначала в новой роли чувствовала себя не уверенно, ведь подобный опыт у нее впервые. [READ_MORE] «Мне было неловко записывать собственный голос,



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Королева бурлеска 45-летняя Дита фон Тиз теперь не только модель и танцовщица, но и певица.

На днях звезда представила свой дебютный трек под названием Rendez-vous, что в переводе с французского означает «свидание». В интервью музыкальному изданию NME Дита призналась, что сначала в новой роли чувствовала себя не уверенно, ведь подобный опыт у нее впервые.

«Мне было неловко записывать собственный голос, ведь я не профессиональная певица. Но выходить из зоны комфорта необходимо. К тому же, я люблю расширять границы своих возможностей», - отметила королева бурлеска.

Продюсером модели выступил французский музыкант Себастьян Телье, а композицию к песне написала его жена — Дин де ля Ришардье. По словам Диты, она фанатка творчества Себастьяна, и то, что они работают вместе — для нее настоящее чудо.

Дебютная пластинка модели выйдет в феврале следующего года. Каким будет будущий альбом, Дита пока не говорит, а вот про первый трек заявила, что Rendez-vous — это песня о женщине, умеющей ценить свободу и удовольствия жизни. Голос у танцовщицы очень мягкий, мелодичный и приятный, так что ждем, когда сможем оценить остальные композиции.

Джерело: graziamagazine.ru