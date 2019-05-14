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    Шоу-биз

    Опубликован трейлер скандального фильма о Стусе

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    Опубликован трейлер скандального фильма о Стусе

    Кинолента рассказывает о последних годах жизни Василия Стуса, о его борьбе с системой

    Фильм «Запрещенный» о последних годах жизни украинского писателя Василия Стуса, через который летом прошлого года разгорелся скандал вокруг сцены с Виктором Медведчуком, выйдет в прокат 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

    Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

    «Фильм о Василии Стусе - выдающемся поэте, незаурядной личности, борце за независимость Украины в XX веке - вызвал большой интерес у всех еще на этапе создания. Наконец украинский зритель увидит картину и сможет составить собственное впечатление о фильме, который бурно обсуждался и стал очень ожидаемым», - заявил председатель Госкино Филипп Ильенко.

    Отмечается, что проект фильма «Запрещенный» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино.

    Картина рассказывает о последних годах жизни Василия Стуса, о его борьбе с системой и о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, которую он пытался передать из тюрьмы на свободу.

    Прокатчиком фильма выступит компания B & H Distribution.

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