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    Шоу-биз

    Организаторы «Евровидения-2019» аннулировали все проданные билеты

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    Организаторы «Евровидения-2019» аннулировали все проданные билеты

    В этом году международный песенный конкурс погряз в скандалах

    Израильская государственная телерадиокомпания KAN распорядилась не только остановить продажу билетов, но и аннулировать покупку ранее выкупленных мест.  Об этом израильский вещатель сообщил на своем сайте. Как людям будут возвращать деньги пока не понятно.

    «Продажа билетов онлайн или через кассу на полуфиналы и финал «Евровидения» должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены для реализации в соответствии с правилами KAN», - заявила телекомпания.

    Организаторы конкурса пошли на такой шаг после внутреннего расследования, связанного с компанией-посредником. 3 марта они временно приостановили продажу билетов из-за махинаций. Как выяснилось, сотни билетов на лучшие места были заранее распределены и проданы СМИ, деятелями культуры и спорта, а не широкой аудитории, как предусмотрено инструкциями. Издание The Jerusalem Post и вовсе сообщило, что на различных сайтах  появилась перепродажа билетов по завышенным ценам.

    Компания-посредник заявила, что не вмешивались в процесс продажи билетов, а просто предоставляла технические услуги.

    Билеты на конкурс стоили от 185 евро (5,6 тысяч гривен) за место в полуфинале. Организаторы такой ценник объясняли тем, что Израиль страна дорогая, а концертная площадка небольшая. Для сравнения, в 2018 году, когда конкурс принимал Лиссабон, билеты стартовали от 25 евро (760 гривен). 

    Напомним, что в этом году Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».

     «В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее», - так прокомментировали отказ от конкурса в «UA:Общественное вещание».

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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