Продюсер Владимир Бебешко прокомментировал скандальный Нацотбор: Это музыкальный Майдан



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Владимир Бебешко Фото: Станислав Груздев

По мнению украинского музыкального продюсера, все кто причастен к отбору должны уйти в отставку

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко считает, что победительница Нацотбора-2019 певица Maruv, которая отказалась представлять Украину на «Евровидении», имела все шансы успешно выступить на европейской сцене.

«Этот стиль, который она выбрала, он эпатажный. Я бы назвал его стрип-стайл, мужчинам всем очень понравилось. Наша целомудренная Украина не готова это воспринять, я понимаю. В Европе это был бы успех. Я думаю, что она бы сделала очень серьезную конкуренцию. Конечно я за то, чтобы Украину представляла певица, которая имеет этнические корни, чтобы звучала украинская песня. Но мы не воспитали, не успели, плохо подготовились. А эта девушка Maruv вышла и профессионально в том стиле выступила, достойно победила. Вот и все, надо было ее посылать», - рассказал Бабешко в эфире телеканала 112 Украина.

Кроме этого Владимир Бебешко отметил, что все те, кто причастен к организации Нацотбора должны пойти в отставку.

«Это UA:Суспільне. Они несут ответственность, что за последние два года Украина занимает последние, предпоследние места, а в этом году скандал. Над нами уже смеются. Мы уже ничего не ожидаем, потому что весь музыкальный мир восстал, это музыкальный Майдан. Мы ожидаем отставки полностью тех людей, которые создали скандал, подорвали имидж Украины. Они должны немедленно уйти в отставку, затем надо назначить новых людей, которым мы будем доверять, и на следующий год мы выберем достойного», - добавил Бебешко.