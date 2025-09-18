Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону

Саудівські чиновники зазначили, що, крім Ірану, Ер-Ріяд також має враховувати інтереси Індії

Саудівська Аравія та Пакистан підписали угоду про взаємну оборону, що зміцнює їхні військові зв'язки на тлі напруженості в регіоні. Про це пише Reuters, передає «Главком»

Новий пакт між країнами став результатом багаторічних переговорів і не є реакцією на конкретні події чи країни, заявили високопоставлені чиновники Саудівської Аравії.

Однак підписання угоди відбувається на тлі нещодавніх атак Ізраїлю на Катар, що посилило сумніви в регіоні щодо стабільності зовнішньої політики США.

Згідно з повідомленням, ця угода також стосується забезпечення оборонних можливостей Саудівської Аравії та Пакистану, включаючи розвиток нових військових технологій і систем.

Водночас, в умовах війни в Газі, ситуація в регіоні залишатиметься напруженою. Катар, як союзник Саудівської Аравії, двічі став мішенню для нападів, один з яких здійснив Іран, а інший – Ізраїль.

Саудівські чиновники зазначили, що, крім Ірану, Ер-Ріяд також має враховувати інтереси Індії, яка є стратегічним суперником Пакистану і володіє ядерною зброєю. На питання про можливу «ядерну гарантію» для Саудівської Аравії, чиновник відповів, що нова угода включає всі аспекти оборонної співпраці, але не розкрив конкретні деталі.

Нагадаємо, Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар. CNN пише, що ця атака, схоже, є першою операцією Ізраїлю в Катарі.