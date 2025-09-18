Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
фото: Reuters

Саудівські чиновники зазначили, що, крім Ірану, Ер-Ріяд також має враховувати інтереси Індії

Саудівська Аравія та Пакистан підписали угоду про взаємну оборону, що зміцнює їхні військові зв'язки на тлі напруженості в регіоні. Про це пише Reuters, передає «Главком»

Новий пакт між країнами став результатом багаторічних переговорів і не є реакцією на конкретні події чи країни, заявили високопоставлені чиновники Саудівської Аравії.

Однак підписання угоди відбувається на тлі нещодавніх атак Ізраїлю на Катар, що посилило сумніви в регіоні щодо стабільності зовнішньої політики США.

Згідно з повідомленням, ця угода також стосується забезпечення оборонних можливостей Саудівської Аравії та Пакистану, включаючи розвиток нових військових технологій і систем.

Водночас, в умовах війни в Газі, ситуація в регіоні залишатиметься напруженою. Катар, як союзник Саудівської Аравії, двічі став мішенню для нападів, один з яких здійснив Іран, а інший – Ізраїль.

Саудівські чиновники зазначили, що, крім Ірану, Ер-Ріяд також має враховувати інтереси Індії, яка є стратегічним суперником Пакистану і володіє ядерною зброєю. На питання про можливу «ядерну гарантію» для Саудівської Аравії, чиновник відповів, що нова угода включає всі аспекти оборонної співпраці, але не розкрив конкретні деталі.

Нагадаємо, Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар. CNN пише, що ця атака, схоже, є першою операцією Ізраїлю в Катарі.

Читайте також:

Теги: Саудівська Аравія військові Пакистан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На посаду Військового омбудсмена може бути призначений громадянин України, який відповідає певним вимогам
Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
Вчора, 14:33
Чому розпад Росії не вигідний Заходу та Китаю
Чому світ досі береже Росію?
8 вересня, 16:53
Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE)
На фронті загинула 19-річна студентка та військова «Азова». Згадаймо Дар'ю Лопатіну
6 вересня, 09:00
Олександр Псяровський став на захист України у 2022 році
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
5 вересня, 09:00
Сергій Рахманін: Те, що ми бачимо абсолютно не відповідає сучасним вимогам
«Позиція для камікадзе». Нардеп Рахманін розкритикував фортифікації на Донеччині
3 вересня, 11:00
В Україні триває 1284-й день повномасштабної війни
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState
30 серпня, 12:04
Володимир Зеленський: «Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям»
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
24 серпня, 14:57
Українські захисники збили дрон з двома FPV-дронами
Українські військові вперше збили «Орлан» із двома FPV-дронами: подробиці
22 серпня, 17:35
Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих
Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені
19 серпня, 14:26

Політика

Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
Трансляцію шоу американського ведучого призупинено після коментарів про Чарлі Кірка
Трансляцію шоу американського ведучого призупинено після коментарів про Чарлі Кірка
Візит Трампа: як Британія витратила мільйони на шоу для одного президента – аналіз Sky News
Візит Трампа: як Британія витратила мільйони на шоу для одного президента – аналіз Sky News
«Як дві ноти в одному акорді». Трамп про відносини між Британією та США
«Як дві ноти в одному акорді». Трамп про відносини між Британією та США
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії
Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua