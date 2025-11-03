Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Остап Ступка розповів, як почав роман із молодшою на 35 років обраницею

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Остап Ступка перебуває у стосунках з Маргаритою Ткач
фото: скриншот з відео

Остап Ступка познайомився з коханою у столичному Театрі Франка

58-річний актор Остап Ступка зізнався, що почав стосунки з 23-річною театрознавицею Маргаритою Ткач ще тоді, коли проживав разом із своєю четвертою дружиною. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну, передає «Главком».

«Тоді в мене був період певної самотності. І я дуже не люблю цей стан. І щоб сильно не стрибнути в цю самотність, мене щось повело якось так», – пояснив Ступка, як розпочав стосунки із Маргаритою Ткач.

Актор наголосив, що на той момент він і його четверта дружина вже фактично не були парою. «Ми жили під одним дахом, але в різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися насправді, тому що не можуть люди довго жити як сусіди. Ну, правда. З цим треба щось робити. Красиво закінчувати, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове», – зазначив він.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Остап Ступка підтвердив роман із театрознавицею Маргаритою Ткач. Він розповів, що познайомився з нею у столичному Театрі Франка, де працює вже багато років.

Зауважимо, що до Маргарити Ткач Остап Ступка перебував у шлюбі зі студенткою Дариною, яка молодша за нього на 20 років. Але до неї мав ще трьох обраниць. Першою його дружиною стала Тетяна Капліна. Від неї у Ступки є син Дмитро. Також актор був у шлюбі з балериною Тетяною. Найдовше Ступка прожив із Іриною, яка працювала директоркою-розпорядницею театру. У цьому шлюбі на світ з’явилося двійко дітлахів Богдан та Устина.

Читайте також:

Теги: Остап Ступка роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційно артистка та політик не коментували свої зустрічі
Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)
12 жовтня, 15:28
Вхід до протирадіаційного укриття у дитсадкку Дарницького району столиці
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери
9 жовтня, 14:52
Трюдо і Перрі публічно з'явились разом
Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман
27 жовтня, 09:41

Шоу-біз

Остап Ступка розповів, як почав роман із молодшою на 35 років обраницею
Остап Ступка розповів, як почав роман із молодшою на 35 років обраницею
Могилевська на ювілейному концерті показала свою велику родину
Могилевська на ювілейному концерті показала свою велику родину
Майже Шапокляк. Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна» (відео)
Майже Шапокляк. Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна» (відео)
Відомий співак поборов рак четвертої стадії
Відомий співак поборов рак четвертої стадії
Йолка викинула зі свого хіта згадку про Україну: як він тепер звучить
Йолка викинула зі свого хіта згадку про Україну: як він тепер звучить
Напівоголена подруга «холостяка» Цимбалюка влаштувала відверту фотосесію
Напівоголена подруга «холостяка» Цимбалюка влаштувала відверту фотосесію

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua