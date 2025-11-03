Остап Ступка розповів, як почав роман із молодшою на 35 років обраницею

Остап Ступка познайомився з коханою у столичному Театрі Франка

58-річний актор Остап Ступка зізнався, що почав стосунки з 23-річною театрознавицею Маргаритою Ткач ще тоді, коли проживав разом із своєю четвертою дружиною. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну, передає «Главком».

«Тоді в мене був період певної самотності. І я дуже не люблю цей стан. І щоб сильно не стрибнути в цю самотність, мене щось повело якось так», – пояснив Ступка, як розпочав стосунки із Маргаритою Ткач.

Актор наголосив, що на той момент він і його четверта дружина вже фактично не були парою. «Ми жили під одним дахом, але в різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися насправді, тому що не можуть люди довго жити як сусіди. Ну, правда. З цим треба щось робити. Красиво закінчувати, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове», – зазначив він.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Остап Ступка підтвердив роман із театрознавицею Маргаритою Ткач. Він розповів, що познайомився з нею у столичному Театрі Франка, де працює вже багато років.

Зауважимо, що до Маргарити Ткач Остап Ступка перебував у шлюбі зі студенткою Дариною, яка молодша за нього на 20 років. Але до неї мав ще трьох обраниць. Першою його дружиною стала Тетяна Капліна. Від неї у Ступки є син Дмитро. Також актор був у шлюбі з балериною Тетяною. Найдовше Ступка прожив із Іриною, яка працювала директоркою-розпорядницею театру. У цьому шлюбі на світ з’явилося двійко дітлахів Богдан та Устина.