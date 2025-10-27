Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман

Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали кабаре-шоу у Crazy Horse Paris

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на публіці, підтвердивши чутки про свій роман. Як пише «Главком», про це повідомило видання TMZ.

«Закохані вирушили на побачення до Парижа, Франція, щоб відсвяткувати 41-й день народження Кеті», – йдеться у публікації.

Поява Перрі та Трюдо в паризькому кабаре стала їхнім першим офіційним спільним виходом. Після завершення програми вони попрямували до автомобіля, що очікував на них, де їх зустріли десятки фотографів та шанувальників. Свідки зазначили, що співачка та політик виглядали «щасливішими, ніж будь-коли».

Нагадаємо, що про роман Перрі та Трюдо вперше заговорили ще влітку, коли їх помітили під час вечері в Монреалі, а пізніше – на прогулянці в парку Маунт-Роял.

Раніше стало відомо, що британський актор Орландо Блум та американська співачка Кеті Перрі, схоже, завершили свої стосунки після дев’яти років разом. Подружжя виховує чотирирічну доньку Дейзі Дав.