Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трюдо і Перрі публічно з'явились разом
фото: Best Image

 Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали кабаре-шоу у Crazy Horse Paris

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на публіці, підтвердивши чутки про свій роман. Як пише «Главком», про це повідомило видання TMZ.

«Закохані вирушили на побачення до Парижа, Франція, щоб відсвяткувати 41-й день народження Кеті», – йдеться у публікації.

Поява Перрі та Трюдо в паризькому кабаре стала їхнім першим офіційним спільним виходом. Після завершення програми вони попрямували до автомобіля, що очікував на них, де їх зустріли десятки фотографів та шанувальників. Свідки зазначили, що співачка та політик виглядали «щасливішими, ніж будь-коли».

Кеті Перрі та Джастін Трюдо влаштували побачення у Парижі
Кеті Перрі та Джастін Трюдо влаштували побачення у Парижі

Нагадаємо, що про роман Перрі та Трюдо вперше заговорили ще влітку, коли їх помітили під час вечері в Монреалі, а пізніше – на прогулянці в парку Маунт-Роял.

Раніше стало відомо, що британський актор Орландо Блум та американська співачка Кеті Перрі, схоже, завершили свої стосунки після дев’яти років разом. Подружжя виховує чотирирічну доньку Дейзі Дав. 

Теги: співачка роман день народження Кеті Перрі Джастін Трюдо

