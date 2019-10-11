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    Шоу-биз

    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере

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    <p>Ева Лонгория&nbsp;</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/evalongoria/</p> - «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере

    Ева Лонгория 

    Фото: instagram.com/evalongoria/

    Звезда выбрала для светского мероприятия откровенный аутфит

    44-летняя Ева Лонгория побывала на благотворительном вечере amfAR Gala в Лос-Анджелесе. Ева вышла на ковровую дорожку в сексуальном желтом платье. Актриса выбрала один из самых дерзких фасонов – с глубоким овальным декольте, вырезами на боках и открытой спиной. Наряд подчеркнул красоту женственной фигуры Лонгории. Звезда отказалась от нижнего белья, примерив роскошный образ на голое тело.

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере

    Ева потрясла поклонников своим модным выходом. Актриса быстро восстановилась после родов первенца Сантьяго и теперь охотно хвастается постройневшей фигурой.

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