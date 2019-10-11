«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория в платье с глубоким декольте без белья появилась на гала-вечере



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Ева Лонгория Фото: instagram.com/evalongoria/

Звезда выбрала для светского мероприятия откровенный аутфит

44-летняя Ева Лонгория побывала на благотворительном вечере amfAR Gala в Лос-Анджелесе. Ева вышла на ковровую дорожку в сексуальном желтом платье. Актриса выбрала один из самых дерзких фасонов – с глубоким овальным декольте, вырезами на боках и открытой спиной. Наряд подчеркнул красоту женственной фигуры Лонгории. Звезда отказалась от нижнего белья, примерив роскошный образ на голое тело.

Ева потрясла поклонников своим модным выходом. Актриса быстро восстановилась после родов первенца Сантьяго и теперь охотно хвастается постройневшей фигурой.

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