Паломница-миллиардерша Марченко засветилась в компании Киркорова

Кума Путина стала «украшением ужина»

Одиозная ведущая и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко поздравила с днем рождения Филиппа Киркорова. Сам праздник проходил четыре месяца назад зимой, но только сейчас певец опубликовал видео с мероприятия.

Его Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике певец поздравляет Марченко с днем ее рождения и в качестве воспоминания публикует ролик со своего праздника. Киркоров называет Марченко сестренкой и благодарит ее.

«Моя милая Оксана, с днем рождения! С нашей зимней встречи прошло всего-то 4 месяца, но как мы изменились, как изменился мир. Что остается неизменно - это наша сила духа. Мы так с тобой схожи, сестренка, закаляемся только через преодоления, любовь, страдания. Эту встречу я запомню, как особенный день, ведь ты настоящим украшением нашего воскресного семейного ужина. Верю, что наши встречи, откровенные беседы и наставления станут чаще. Ты даешь мне много душевной силы. Я тебе благодарен за советы и добро, ты просто творишь чудеса! Ты подарила мне первую икону для часовни - икону Божьей Матери», - написал под видео россиянин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Отметим, что Марченко отмечала свой день рождения 28 апреля. На поздравление Филиппа она не забыла ответить в комментариях.

«Спасибо большое, мой дорогой Филипп! Я тоже помню эту нашу чудесную, добрую встречу, подарившую столько положительных эмоций! Благодарю тебя за нашу искреннюю дружбу, за духовное единение наших сердец! Очень рада, что у меня есть такой брат во Христе! Спасибо за поздравление», - написала она.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

.