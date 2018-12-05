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    Шоу-биз

    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу

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    Хлоя Морец - Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Хлоя Морец

    Актриса рассталась с Бруклином Бекхэмом в апреле этого года

    В Сети появились фотографии нового выхода актрисы 21-летней Хлои Морец (21), на которых актриса целуется с 27-летней моделью журнала Playboy Кейт Харрисон.

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    Фото: Instagram.com/el_consumistamx/

    Папарацци подловили звезду и ее спутницу после ужина в ресторане Nobu в Малибу. По слухам, потом Хлоя и Кейт отправились в апартаменты неподалеку, которые они арендовали.

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    Фото: Instagram.com/el_consumistamx/

    Напомним, первый крупный успех Хлои пришел после съемок в ремейке классического хоррора 1979 года «Ужас Амитивилля», в которой она сыграла Челси. Роль принесла ей номинацию на премию Young Artist Award. Далее Морец появилась в экшне Стивена Сигала «Сегодня ты умрешь».

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    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу
    Папарацци застукали Хлою Морец и ее подругу в страстном поцелуе на улицах Малибу

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