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«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди»
фото: instagram.com/innka_belen

Терен і Бєлєнь додали, що всі найважливіші слова сказали одне одному віч-на-віч і подякували тим, хто був поруч

Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання. Про це вони повідомили у спільному дописі в Іnstagram.

Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди». Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість, однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.

«У житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал», – повідомила пара.

Терен і Бєлєнь додали, що всі найважливіші слова сказали одне одному віч-на-віч і подякували тим, хто був поруч.

У коментарях користувачі розділилися одразу на декілька таборів: хтось писав, що це було доволі очікувано; інші, що Терен та Інна були різними, і наміри Терена – нібито не серйозними. Люди висловлювали підтримку, але були й ті, хто заявив, що більше не дивитиметься «Холостяка».

«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі фото 1
скриншот: instagram.com/innka_belen
«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі фото 2
скриншот: instagram.com/innka_belen
«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі фото 3
скриншот: instagram.com/innka_belen
«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі фото 4
скриншот: instagram.com/innka_belen
«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі фото 5
скриншот: instagram.com/innka_belen
«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі фото 6
скриншот: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, 27 грудня, відбувся фінал романтичного проєкту «Холостяк» з головним героєм – ветераном війни Олександром Тереном Будьком. В останньому випуску військовий познайомив учасниць зі своїми батьками та провів крайні індивідуальні побачення з ними в 13-му сезоні, які відбулися в Києві.

За крок до фіналу шоу покинула студентка Юстина Багай. Відтак, на проєкті залишилися дві претендентки на серце чоловіка – волонтерка Інна Бєлєнь та тарологиня Анастасія Юзьвак.

Врешті-решт на шоу перемогу здобула волонтерка Інна Бєлєнь з Харкова. Під час фінального спілкування з нею Терен зазначив, що саме з нею хоче побудувати стосунки. Головний герой ще до фінального вибору сказав, що з Анастасією Юзьвак в нього багато пристрасті, але йому бракує схожості у світоглядах, а ось ситуація з Інною протилежна. Тому його вибір був саме таким. Він зазначив, що Юзьвак розкрилася для нього, але їхні погляди не до кінця збігаються. 

Як відомо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ. За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

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Теги: ветеран модель Холостяк СТБ Місяць

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