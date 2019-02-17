Перезапуск «Пиратов Карибского моря» оказался перед угрозой срыва



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Что будет с проектом дальше – неизвестно

Сценаристы фильмов о Дэдпуле, Ретт Риз и Пол Верник, отказались участвовать в перезапуске «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает Deadline. Однако причины такого решения не раскрываются.

Напомним, о перезапуске «Пиратов Карибского моря» стало известно в октябре прошлого года. На роли сценаристов компания Disney сразу же пригласила Верника и Риза. Тогда глава производственного отдела студии Шон Бейли обещал сделать «Пиратов» снова «панк-роковыми», а франшизе предрекал «светлое будущее».

Что будет теперь с перезапуском франшизы, неизвестно. Одни источники Deadline утверждают, что найдут новых сценаристов, другие говорят, что проект закроют.

В Disney начали планировать перезапуск «Пиратов Карибского моря» после того, как последний фильм серии, «Мертвецы не рассказывают сказки», оказался худшим из пяти (по отзывам критиков и цифрам проката).





Джерело: Esquire