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    От Тома Круза до Блейка Шелтона: Самые сексуальные мужчины по версии журнала People с 1990 по 2017

    Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People выбирает мужчину-знаменитость в качестве секс-символа года.
    Но дело не только во внешности. Душа этого парня должна быть чиста. [READ_MORE] Например, бонусом будут пожертвования на благотворительность, социальная агитация и т. д. В ноябре журнал People объявил певца Блейк Шелтона самым сексуальным мужчиной 2017 года. Независимо от того, согласны ли вы с выбором глянца, мы предлагаем вам взглянуть
    • Сьогодні, 07:16
    • Розсилка

    Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People выбирает мужчину-знаменитость в качестве секс-символа года.

    Но дело не только во внешности. Душа этого парня должна быть чиста.

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    Например, бонусом будут пожертвования на благотворительность, социальная агитация и т. д. В ноябре журнал People объявил певца Блейк Шелтона самым сексуальным мужчиной 2017 года. Независимо от того, согласны ли вы с выбором глянца, мы предлагаем вам взглянуть на секс-символы журнала People начиная с 1990 года. 

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    1. 1990, Том Круз.
    2. 1991, Патрик Суэйзи.
    3. 1992, Ник Нолти.
    4. 1995, Брэд Питт.
    5. 1996, Дензел Вашингтон.
    6. 1997, Джордж Клуни.
    7. 1998, Харрисон Форд.
    8. 1999, Ричард Гир.
    9. 2000, Брэд Питт.
    10. 2001, Пирс Броснан.
    11. 2002, Бен Аффлек.
    12. 2003, Джонни Депп.
    13. 2004, Джуд Лоу.
    14. 2005, Мэтью МакКонахи.
    15. 2006, Джордж Клуни.
    16. 2007, Мэтт Дэймон.
    18. 2009, Джонни Депп.
    19. 2010, Райан Рейнольдс.
    20. 2011, Брэдли Купер.
    21. 2012, Ченнинг Татум.
    24. 2015, Дэвид Бекхэм.
    22. 2013, Адам Левин.
    23. 2014, Крис Хемсворт.
    24. 2015, Дэвид Бекхэм.
    25. 2016, Дуэйн Джонсон.
    26. 2017, Блейк Шелтон.

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