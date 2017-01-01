От Тома Круза до Блейка Шелтона: Самые сексуальные мужчины по версии журнала People с 1990 по 2017
- Сьогодні, 07:16
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Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People выбирает мужчину-знаменитость в качестве секс-символа года.
Но дело не только во внешности. Душа этого парня должна быть чиста.
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Например, бонусом будут пожертвования на благотворительность, социальная агитация и т. д. В ноябре журнал People объявил певца Блейк Шелтона самым сексуальным мужчиной 2017 года. Независимо от того, согласны ли вы с выбором глянца, мы предлагаем вам взглянуть на секс-символы журнала People начиная с 1990 года.