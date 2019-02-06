Пинк получила звезду на Аллее славы в Голливуде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пинк

Фото: Instagram

По итогам 2018 года Пинк заработала $60 миллионов и заняла четвертую позицию в рейтингу самых высокооплачиваемых певиц мира

На знаменитой Аллее славы в Голливуде появилась еще одна звезда — чести пополнить ряды тех, чье имя увековечивают на Голливудском бульваре, удостоилась 39-летняя Пинк.

На торжественную церемонию певица пожаловала вместе со своей семьей: 43-летним мужем Кэри Хартом, семилетней дочерью Уиллоу и двухлетним сыном Джеймсоном. Поддержать Пинк приехала и знаменитая телеведущая Эллен Дедженерес.

Во время своей речи Пинк заметно волновалась, но при этом много шутила. Она поблагодарила близких, друзей и поклонников и произнесла трогательные слова в адрес своего супруга и детей.

«Многие, наверно, думали, что я попаду на аллею стыда, но вот я здесь. Сегодня я праздную то, чему учил меня отец, — быть самой собой. Спасибо моему мужу. Он — моя муза. Я бы не стояла здесь, если бы не ты. Так что не меняйся. Спасибо моим детям, Уиллоу и Джеймсону. Вы мои звезды. Без вас я бы так не сияла», - сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от P!nk Fanpage (@aleciamoore39) 5 Фев 2019 в 12:25 PST

Напмним, Пинк — лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу «Конечный Хит-парад Десятилетия» американского журнала Billboard. Она также находилась на 10-м месте хит-парада «Billboard Hot 100», в «двадцатке лучших» в США, выиграла 3 награды Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards.

«Billboard Top 40 Money Makers» в Музыкальном отчете за 2009 год написал, что Пинк стала 6-й в рейтинге самых оплачиваемых артистов в 2009 году, с доходом за год только в музыкальной сфере в 36 млн долларов.

По итогам 2018 года Пинк заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes. Ее доход за 2018 год составил 60 миллионов долларов.