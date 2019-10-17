Племянница Софии Ротару в полупрозрачном белье восхитила поклонников идеальной фигурой



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Соня Кай

Артистка снялась в пикантной фотосессии.

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay потрясла поклонников новыми пикантными фото. На странице в Инстаграме артистка опубликовала серию снимков в довольно откровенном образе. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.

«Только увиденная и постигнута мной идеальность этих бедер запечатлелась в сознании навеки», «Соня как всегда на порядок выше всех! Молодец, так держать! Ты лучшая!», «Сказать, что это безупречно, ничего не сказать. Я хочу в следующем жизни родиться с чего именно такого!», «ты невероятная волшебная».