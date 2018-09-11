Почему Оля Полякова так часто раздевалась, и почему Евгений Кошевой боится ее мужа?



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А раздевалась-то она для Зеленского оказывается

Во Львове в эти дни идут к завершению съемки комедии «Я, ты, он, она». Там снимают ключевые финальные сцены картины. Но кое-какие эпизоды параллельно доснимают в Киеве. В одном из них снялась певица Оля Поляковой, которой досталась второстепенная роль пациентки пластического хирурга. Последнего, кстати, играет Евгений Кошевой.

После съемок Полякова, для которой это уже не первая роль в кино, поделилась своими впечатлениями: «Конечно, если бы Женя был гинекологом, а не пластическим хирургом, было бы эффектней, но мне и так очень понравилось сниматься», - говорит Оля Полякова. – «Дублей было много, потому что в кадре мне приходилось раздеваться, а съемочной группе нравилось за этим наблюдать. Особенно я просила, чтобы на меня повнимательнее смотрел Владимир Зеленский. А если серьезно, то все получилось быстро, я не успела даже понять, что вообще произошло. Поэтому я уже попросила Владимира, чтобы следующий раз он подобрал мне роль чуть побольше. Я даже соглашусь и на главную».

Но не обольщайтесь по поводу того, что Полякова показала Кошевому то, чего она не показывает зрителям, т.е. небольшого кусочка своего тела, которое скрывает ее концертный комбидрес.

«Мы снимаем комедию романтическую, а не эротическую, поэтому никаких откровенных сцен там, конечно, не будет», - быстро расставляет все по местам Евгений Кошевой. – «Тем более, я же знаком с Олиным мужем, Вадиком, зачем мне какие-то проблемы?»

Напомним, «Я, ты, он, она» - это десятая по счету, юбилейная полнометражная картина «Квартала 95». И первая лента производства студии «Квартал 95», которую снимают при поддержке Госкино Украины. Ф комедии помимо вышеупомянутых актеров снимаются Надя Дорофеева и Настя Короткая. Кроме того, в других ролях появятся Стас Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Юрий Ткач, Сергей Бабкин и другие.

Премьера фильма 27 декабря 2018 года.

Джерело: kp.ua