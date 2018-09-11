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    Шоу-биз

    Почему Оля Полякова так часто раздевалась, и почему Евгений Кошевой боится ее мужа?

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    Почему Оля Полякова так часто раздевалась, и почему Евгений Кошевой боится ее мужа?

    А раздевалась-то она для Зеленского оказывается

    Во Львове в эти дни идут к завершению съемки комедии «Я, ты, он, она». Там снимают ключевые финальные сцены картины. Но кое-какие эпизоды параллельно доснимают в Киеве.  В одном из них снялась певица Оля Поляковой, которой досталась второстепенная роль пациентки пластического хирурга. Последнего, кстати, играет Евгений Кошевой.

    После съемок Полякова, для которой это уже не первая роль в кино, поделилась своими впечатлениями: «Конечно, если бы Женя был гинекологом, а не пластическим хирургом, было бы эффектней, но мне и так очень понравилось сниматься», - говорит Оля Полякова. – «Дублей было много, потому что в кадре мне приходилось раздеваться, а съемочной группе нравилось за этим наблюдать. Особенно я просила, чтобы на меня повнимательнее смотрел Владимир Зеленский. А если серьезно, то все получилось быстро, я не успела даже понять, что вообще произошло. Поэтому я уже попросила Владимира, чтобы следующий раз он подобрал мне роль чуть побольше. Я даже соглашусь и на главную».

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    Почему Оля Полякова так часто раздевалась, и почему Евгений Кошевой боится ее мужа?
    Почему Оля Полякова так часто раздевалась, и почему Евгений Кошевой боится ее мужа?

    Но не обольщайтесь по поводу того, что Полякова показала Кошевому то, чего она не показывает зрителям, т.е. небольшого кусочка своего тела, которое скрывает ее концертный комбидрес.

    «Мы снимаем комедию романтическую, а не эротическую, поэтому никаких откровенных сцен там, конечно, не будет», - быстро расставляет все по местам Евгений Кошевой. – «Тем более, я же знаком с Олиным мужем, Вадиком, зачем мне какие-то проблемы?»

    Напомним, «Я, ты, он, она» - это десятая по счету, юбилейная полнометражная картина «Квартала 95». И первая лента производства студии «Квартал 95», которую снимают при поддержке Госкино Украины.  Ф комедии помимо вышеупомянутых актеров снимаются Надя Дорофеева и Настя Короткая. Кроме того, в других ролях появятся Стас Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Юрий Ткач, Сергей Бабкин и другие.

    Премьера фильма 27 декабря 2018 года.

     

     

    Джерело: kp.ua

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