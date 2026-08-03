Роберт Дауні-молодший став найдорожчим актором Голлівуду: скільки заробляє «Залізна людина»

Тоні Старк посунув Тома Круза у списку високооплачуваних акторів Голлівуду

Голлівудський актор Роберт Дауні-молодший, який став зіркою кіновсесвіту Marvel завдяки своїй ролі Залізної людини, підписав рекордний контракт про знімання у фільмах про месників. Нині він став одним із найвисокооплачуваніших голлівудських акторів. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Роберт Дауні-молодший зніметься у фільмах «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни». За роботу у двох стрічках Marvel Studios заплатить колишньому Тоні Старку $100 млн, по $50 млн за кожен. Він повернеться на екрани як новий персонаж Доктор Дум.

Цей контракт закріпив за Робертом Дауні-молодшим статус одного з найталановитіших та найдорожчих акторів свого часу. Залізна людина була найкультовішим персонажем кіновсесвіту Marvel та улюбленим месником глядачів. Тож Marvel Studios не змогла втратити свою зірку, адже десять фільмів за участю актора принесли у прокаті понад $12 млрд.

Роберт Дауні-молодший став найдорожчим актором Голлівуду фото: кадр з фільму «Залізна людина»

Роль Тоні Старка у фільмах про Залізну людину стала для Роберта Дауні-молодшого доленосною. До цієї роботи він мав проблеми з наркотичною залежністю, потрапляв за ґрати та опинявся піж арештами. Згодом він зустрів свою майбутню дружину, продюсерку Сьюзен Дауні, позбувся залежності та отримав роль Тоні Старка, яка принесла йому шалену популярність і визнання.

До слова, Роберт Дауні-молодший також є володарем найпрестижнішої нагороди «Оскар» за роль другого плану у фільмі «Оппенгеймер».

Зазначимо, Роберт Дауні-молодший не висловив підтримку Україні та не засудив російську агресію після початку повномасштабного вторгнення. Разом із тим він висловлював прихильність російському актору Юрію Борисову.

Перед цим місце одного з найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду утримував Том Круз. Він отримав за один фільм «Місія нездійсненна: Фінальна розплата» $46 млн. Проте Круз ще може скласти конкуренцію Роберту Дауні-молодшому. Його роль у «Топ Ґан 3» може принести йому понад $130 млн.

Нагадаємо, актор Роберт Дауні-молодший розсмішив зал на 98-й церемонії Оскара. Просто на сцені актор дістав з кишені сріблясті стрінги, які він вирішив подарувати актору Крісу Евансу. Цей момент церемонії став вірусним у мережі.