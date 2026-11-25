Фінальний трейлер фільму «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday) зібрав 563 млн переглядів протягом перших 24 годин після прем'єри. Завдяки цьому він став другим найпопулярнішим кінематографічним трейлером за кількістю переглядів за добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

За оприлюдненими даними, трейлер випередив попередній тизер стрічки, який за першу добу переглянули 503 млн разів. Він також перевершив рекламний ролик фільму «Дедпул і Росомаха», представлений під час Супербоулу 2024 року, що зібрав 365 млн переглядів з урахуванням телевізійної аудиторії.

Перше місце в рейтингу наразі посідає трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» (Spider-Man: Brand New Day). Він набрав 718,6 млн переглядів за перші 24 години після виходу.

Водночас фінальний трейлер «Месників: Судний день» перевершив показник фінального ролика «Людини-павука: Абсолютно новий день» більш ніж утричі. Останній за першу добу переглянули 131 млн разів.

За даними видання, загалом рекламна кампанія «Месників: Судний день» уже зібрала близько 3,3 млрд переглядів та 4,8 млн згадок у соціальних мережах. До підрахунку увійшли оголошення про участь Роберта Дауні-молодшого, презентація акторського складу, чотири тизери персонажів та трейлери стрічки.

Протягом першої доби після виходу фінальний ролик також зібрав майже мільйон згадок у соціальних мережах. За цим показником він став другим найбільш обговорюваним кінематографічним трейлером із 2023 року.

Нагадуємо, світова прем’єра фільму «Месники: Судний день» запланована на 18 грудня 2026 року. Однією з головних особливостей стрічки стане поява нового лиходія – Доктора Дума, якого зіграє Роберт Дауні-молодший. Актор повернеться до кіновсесвіту Marvel у новій ролі, про що студія офіційно повідомила на своєму сайті. Його участь у франшизі анонсували ще у 2024 році, під час презентації Marvel на Comic-Con у Сан-Дієго.