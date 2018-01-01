Подскользнулась на коврике: Украинский продюсер Алена Мозговая сломала ногу

О неприятном инциденте дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового сообщила в соцсети

Украинский продюсер и супруга известного артиста Владимира Ткаченко попала в больницу с серьезным переломом ноги. Об неприятном инциденте Алена Мозговая рассказала на своей странице в Facebook. «Мама, ноня бо - бо»?... А материться при ребенке нельзя... Даже не знаю, как лучше описать это «бо-бо», - описала Мозговая реакцию



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О неприятном инциденте дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового сообщила в соцсети

Украинский продюсер и супруга известного артиста Владимира Ткаченко попала в больницу с серьезным переломом ноги. Об неприятном инциденте Алена Мозговая рассказала на своей странице в Facebook.

«Мама, ноня бо - бо»?... А материться при ребенке нельзя... Даже не знаю, как лучше описать это «бо-бо», - описала Мозговая реакцию дочки Соломии на произошедшее. Также Алена опубликовала снимок из столичной частной клиники на которой отчетливо виден гипс на правой ноге.

По словам Алены Мозговой неприятность случилась дома. Причиной падения и перелома стал шерстяной коврик на деревянном полу.