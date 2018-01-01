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    Шоу-биз

    Подскользнулась на коврике: Украинский продюсер Алена Мозговая сломала ногу

    О неприятном инциденте дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового сообщила в соцсети
    Украинский продюсер и супруга известного артиста Владимира Ткаченко попала в больницу с серьезным переломом ноги. Об неприятном инциденте Алена Мозговая рассказала на своей странице в Facebook. «Мама, ноня бо - бо»?... А материться при ребенке нельзя... Даже не знаю, как лучше описать это «бо-бо», - описала Мозговая реакцию
    • Вчора, 12:30
    • Розсилка

    О неприятном инциденте дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового сообщила в соцсети

    Украинский продюсер и супруга известного артиста Владимира Ткаченко попала в больницу с серьезным переломом ноги. Об неприятном инциденте Алена Мозговая рассказала на своей странице в Facebook.

    «Мама, ноня бо - бо»?... А материться при ребенке нельзя... Даже не знаю, как лучше описать это «бо-бо», - описала Мозговая реакцию дочки Соломии на произошедшее. Также Алена опубликовала снимок из столичной частной клиники на которой отчетливо виден гипс на правой ноге.

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    По словам Алены Мозговой неприятность случилась дома. Причиной падения и перелома стал шерстяной коврик на деревянном полу. 

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