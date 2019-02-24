Поедет ли Maruv на Евровидение? Певице поставили ультиматум



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Озвучено условие, которое позволит Maruv представить Украину на Евровидении

Украинская певица Maruv может представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле, если выполнит условие, прописанное в договоре, предоставленном для подписания общественным вещателем, который осуществляет окончательный выбор артиста для выступления. Об этом говорится в заявлении телеканала UA: Первый.

Главное требование в договоре - отказ от гастролей в страну-агрессор.

«Нацотбор: одно из условий договора, которое предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» Maruv, отказ от гастролей в России. В то же время, в апреле у певицы уже запланирован сольный концерт в Москве», - говорится в сообщении страницы UA Новости, которое перепостил официальный паблик телеканала UA: Первый.

Ранее уже сообщалось, что «Суспільне», которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, еще не приняло окончательного решения.

Напомним, в Украине завершился финал национального отбора на Евровидение-2019. Представлять Украину на конкурсе будет Maruv с песней Siren Song, перфоманс которой называли очень откровенным, а ее критиковали за гастроли в России и контракт с российским лейблом.