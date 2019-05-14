Похудевшая Деми Ловато показала себя в купальнике на пляже



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instagram / ddlovato

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Популярная американская 26-летняя певица возвращается к работе после тяжелой болезни. Деми Ловато уже нашла нового менеджера, а упорные тренировки помогли ей сбросить несколько лишних килограммов. Звезда поделилась в блоге снимками, сделанными на одном из пляжей острова Бора-Бора. На фото она стоит в леопардовом купальнике, демонстрируя заметно постройневшую фигуру. Глаза певицы прикрывают темные очки, а ее волосы распущены.

«Это мое любимое место на Земле. И я здесь со своими лучшими друзьями. Бора-Бора - это буквально рай на Земле… Возможно, в ближайшие несколько дней я выложу много фотографий. Заранее извиняюсь», - написала Ловато в посте Instagram.

Напомним, в июле прошлого года Деми попала в больницу после серьезной передозировки. Она одновременно приняла два сильнодействующих наркотика и едва не умерла. После того как врачи чудом вернули ее к жизни, Деми отправилась в реабилитационную клинику, где провела несколько месяцев. Вернувшись из клиники, она занялась своим физическим здоровьем.