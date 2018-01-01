Популярная певица наконец-то привела в порядок свое тело

В декабре прошлого года Мэрайя Кэри продемонстрировала публике заметно похудевшую фигуру. На тот момент певиц сбросила 12 килограммов, но не стала останавливаться на достигнутом. Последним выходом в свет звезда доказала, что ее фигура с каждым разом становится все лучше и лучше. Папарацци



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Мэрайя Кэри

Популярная певица наконец-то привела в порядок свое тело

В декабре прошлого года Мэрайя Кэри продемонстрировала публике заметно похудевшую фигуру. На тот момент певиц сбросила 12 килограммов, но не стала останавливаться на достигнутом.

Последним выходом в свет звезда доказала, что ее фигура с каждым разом становится все лучше и лучше. Папарацци заметили Мэрайю у одного из ресторанов Лос-Анджелеса, где проходила вечеринка по случаю дня рождения Флойда Мейвезера. Певица была одета в черное облегающее мини-платье с глубоким декольте и выглядела просто шикарно. Ее тело стало еще изящнее, а сама она вся сияла.

Близкие друзья звезды говорят, что главным мотиватором Мэрайи является ее молодой бойфренд Брайан Танака. Чтобы сбросить лишние килограммы, певица регулярно посещает спортзал и время от времени сидит на дектос-диетах. Правда ранее источники сообщали изданию Page Six, что Мэрайя делала резекцию желудка, потому как тренировки и правильное питание не помогали прийти в форму.

Джерело: graziamagazine.ru