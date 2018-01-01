Вот это поворот: Мама Брэда Питта мечтает о его перемирии с Дженнифер Энистон

Больше всех воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон ждет Джейн Питт

Мама оскароносого актера Брэда Питта всегда считала, что они с Дженнифер Энистон идеальная пара. Кроме того, она поддерживает теплые отношения с экс-невесткой по сей день, тогда как Анджелину Джоли они никогда не любила. «Она мечтает об этом со дня их развода. Когда Джейн узнала, что Энистон снова свободна, начала давить на



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Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Больше всех воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон ждет Джейн Питт

Мама оскароносого актера Брэда Питта всегда считала, что они с Дженнифер Энистон идеальная пара. Кроме того, она поддерживает теплые отношения с экс-невесткой по сей день, тогда как Анджелину Джоли они никогда не любила.

«Она мечтает об этом со дня их развода. Когда Джейн узнала, что Энистон снова свободна, начала давить на сына, уговаривать его вернуться к ней. Она уверена — им обоим нужен второй шанс», — рассказал источник порталу RadarOnline.

Если в первой жене Брэда Джейн души не чает, то ко второй его супруге она относится иначе. Она всегда считала, что Анджелина Джоли очень тяжелый человек. Они редко виделись, а если это случалось, то всегда ругались. Другое дело Энистон — с ней они всегда находили темы для разговоров.

Джерело: graziamagazine.ru