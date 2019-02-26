Получившая «Оскар» Оливия Колман устроила афтепати в автобусе



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Оливия Колман

Актриса после церемонии награждения золотыми статуэтками отправилась на ночную экскурсию по Лос-Анджелесу с друзьями

Победители премии «Оскар» после церемонии разбрелись отмечать свой триумф кто куда. Леди Гага, например, отправилась праздновать к Мадонне, а Брэдли Купер - в особняк к своему другу.

Особо отличилась Оливия Колман, завоевавшая золотого истукана в номинации «Лучшая актриса» за роль королевы Анны в исторической ленте «Фаворитка».

Британская актриса, как и положено жительнице Туманного Альбиона, решила проявить некоторую долю эксцентричности. Звезда пригласила своих пятерых друзей на ночную экскурсию по Лос-Анджелесу, устроив из афтепати - автопати.

Для этих целей она арендовала праздничный автобус, украшенный неоновыми лампочками и оборудованный комфортабельной мебелью темного цвета, пишет The Sun.

Напомним, что Колман на «Оскаре» удалось обойти таких серьезных соперниц, как Ялицу Апарисио («Рома»), Леди Гагу («Звезда родилась»), Мелиссу Маккартни («Сможете ли вы меня простить?») и Гленн Клоуз («Жена»).