Полуобнаженная Джей Ло восхитила фанатов стройным телом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Для нового сингла певица предстала перед поклонниками практически без одежды

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает радовать публику своей восхитительной физической формой. Звезда поделилась обложкой нового трека, на котором Лопес позирует, сидя на полу. Дженнифер красиво выгнула спину и приподняла на носочки ноги, согнутые в коленях, чтобы акцентировать внимание на рельефных мышцах и стройной фигуре.

Поклонники пришли в восторг от роскошного вида певицы. «Атомная бомба», «Вы уверены, что ей 50?», «Восхитительная», «Можно было бы подумать, что это чистый фотошоп, но я видел тебя на снимках без обработки - ты действительно настолько хороша», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

Читайте также: Анджелина Джоли на красной дорожке целовалась с женщиной на глазах у дочерей