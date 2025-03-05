Резиденція Макрона не підтверджує його поїздку до Вашингтона

Єлисейський палац заявив, що найближчим часом візит до Штатів не запланований

Президент Франції Еммануель Макрон не планує поїзду до Вашингтона разом з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, такий коментар Єлисейського палацу з’явився після заяви речниці французького уряду Софі Пріма, – раніше вона повідомила, що можливість такої поїздки «розглядається».

Нова поїздка Еммануеля Макрона до США «наразі не передбачена», йшлося у коментарі Єлисейського палацу.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським можуть наступного тижня відвідати Вашингтон.

Також «Главком» повідомляв, шо сьогодні, 5 березня, президент Франції виступить з публічним зверненням. Виступ Макрона передуватиме саміту ЄС, на якому йтиметься про підтримку України, а також про зміцнення обороноздатності Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після суперечки між президентами України та США, яка сталася 28 лютого, від час їхньої зустрічі у Білому домі.