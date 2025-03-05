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Резиденція Макрона не підтверджує його поїздку до Вашингтона

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Резиденція Макрона не підтверджує його поїздку до Вашингтона
Нова поїздка Еммануеля Макрона до США «наразі не передбачена»
фото: AP

Єлисейський палац заявив, що найближчим часом візит до Штатів  не запланований

Президент Франції Еммануель Макрон не планує поїзду до Вашингтона разом з президентом України  Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Le Figaro.

За інформацією видання, такий коментар Єлисейського палацу з’явився після заяви речниці французького уряду Софі Пріма, – раніше вона повідомила, що можливість такої поїздки «розглядається».

Нова поїздка Еммануеля Макрона до США «наразі не передбачена», йшлося у коментарі Єлисейського палацу.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським можуть наступного тижня відвідати Вашингтон.

Також «Главком» повідомляв, шо сьогодні, 5 березня, президент Франції виступить з публічним зверненням. Виступ Макрона передуватиме саміту ЄС, на якому йтиметься про підтримку України, а також про зміцнення обороноздатності Євросоюзу. 

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після суперечки між президентами України та США, яка сталася 28 лютого, від час їхньої зустрічі у Білому домі.

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Теги: Франція Еммануель Макрон США Вашингтон Париж

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