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Ветерани польської «Солідарності» звернулися з листом до Трампа щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ветерани польської «Солідарності» звернулися з листом до Трампа щодо України
Дональд Трамп та Володимир Зеленський сперечалися у Білому Домі 28 лютого
фото: Reuters

Лідери «Солідарності»: Ми закликаємо Сполучені Штати виконати свої гарантії, які вони надали разом із Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року

Ексрезидент Польщі Лех Валенса, Збіґнєв Буяк, Адам Міхнік та інші лідери «Солідарності» звернулися до американського лідера Дональда Трампа із заявою на підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Валенса у Facebook.

«Главком» публікує повне звернення лідерів «Солідарності» до президента США Дональда Трампа:

Ми з жахом і обуренням переглядали репортаж про вашу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ваші очікування щодо проявів поваги та вдячності за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні, яка бореться з Росією, вважаємо образливими. Вдячність належить героїчним українським воїнам, які проливають кров, захищаючи цінності вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті в ім'я цих цінностей і незалежності своєї Батьківщини, яку атакувала путінська Росія. Ми не розуміємо, як лідер країни, що є символом вільного світу, може цього не бачити.

Нас також вразило те, що атмосфера в Овальному кабінеті під час цієї розмови нагадувала нам ту, яку ми добре пам’ятаємо з допитів у Службі безпеки та судових засідань у комуністичних судах. Прокурори й судді, діючи за наказом всевладної комуністичної політичної поліції, також пояснювали нам, що всі козирі в їхніх руках, а в нас жодного. Вони вимагали, щоб ми припинили свою діяльність, аргументуючи це тим, що через нас страждають тисячі невинних людей. Вони позбавили нас свободи й громадянських прав лише тому, що ми не погоджувалися на співпрацю з владою і не виявляли їй вдячності. Ми шоковані тим, що ви, пане президенте, поставилися до президента Володимира Зеленського подібним чином.

Історія XX століття показує, що щоразу, коли Сполучені Штати намагалися дистанціюватися від демократичних цінностей і своїх європейських союзників, це ставало загрозою для них самих. Це усвідомив президент Вудро Вільсон, коли у 1917 році ухвалив рішення про вступ Сполучених Штатів у Першу світову війну. Це усвідомив президент Франклін Делано Рузвельт, коли після атаки на Перл-Харбор у грудні 1941 року вирішив, що війна за оборону Америки відбуватиметься не лише на Тихому океані, а й у Європі, в союзі з державами, атакованими Третім Рейхом.

Ми пам’ятаємо, що без президента Рональда Рейгана і фінансової підтримки Сполучених Штатів було б неможливо довести до розпаду імперію Радянського Союзу. Президент Рейган усвідомлював, що в радянській Росії та підкорених нею країнах страждають мільйони поневолених людей, у тому числі тисячі політичних в’язнів, які платили свободою за свою боротьбу на захист демократичних цінностей. Його велич полягала, зокрема, в тому, що він без вагань назвав СРСР «Імперією зла» і рішуче вступив з ним у боротьбу. Ми перемогли, і сьогодні у Варшаві, навпроти посольства США, стоїть пам’ятник президенту Рональду Рейгану.

Пане президенте, матеріальна допомога – військова та фінансова – не може бути еквівалентом крові, пролитої за незалежність і свободу України, Європи та всього вільного світу. Людське життя безцінне, його неможливо оцінити грошима. Вдячність належить тим, хто приносить жертву своєю кров’ю та свободою. Для нас, людей «Солідарності», колишніх політичних в’язнів комуністичного режиму, що служив радянській Росії, це очевидно.

Ми закликаємо Сполучені Штати виконати свої гарантії, які вони надали разом із Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року. У цьому документі міститься чітке зобов’язання захищати територіальну цілісність України в обмін на відмову від її ядерного арсеналу. Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про те, що така допомога є предметом економічного обміну.

Профспілка «Солідарність» – незалежна професійна спілка робітників, створена у вересні 1980 року в Польщі, що згодом переросла в широкий суспільно-політичний рух і зробила значний внесок у боротьбу польського народу з комуністичним режимом.

Серед підписантів: Лех Валенса – колишній політичний в’язень, лідер «Солідарності», експрезидент Польщі; Марек Бейлін – колишній політичний в’язень, редактор незалежних видань; Северин Блумштайн – колишній політичний в’язень, член Комітету захисту робітників; Тереза Богуцька – колишній політичний в'язень, активістка демократичної опозиції та «Солідарності» та інші.

Нагадаємо, що ексглава МЗС РФ Андрій Козирєв в інтерв'ю «Главкому» заявив, що проблема Будапештського меморандуму полягає у відсутності юридичних зобов’язань у підписантів. За його словами, ключову роль у цьому відіграло використання в тексті документа слова assurances замість guarantees.

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Теги: скандал ядерна зброя Польща Дональд Трамп США президент Україна

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