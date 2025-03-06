Чому Конгрес аплодував абсурдним заявам Трампа? Експерт-американіст пояснив парадокс

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі, 4 березня 2025 року

Володимир Дубовик: «У Конгресі дуже швидко виплекалася культура одностайності»

У Конгресі США серед республіканців стрімко утвердилася культура одностайності, де критика президента Дональда Трампа майже відсутня. Республіканці, які не погоджуються з політикою нової адміністрації, здебільшого поводяться обережно та уникають публічних заяв. Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив Володимир Дубовик, який тривалий час працював у США, доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова.

«Республіканці, які не погоджуються з діями та політиками нової влади, поводяться наразі досить обережно, не дозволяють вголос заявити про свою позицію, за деякими винятками, як, скажімо, в останні дні кілька республіканців у Конгресі не погодилися з висновками адміністрації щодо України», – зауважив експерт.

Дубовик порівняв ситуацію у США з політичною атмосферою часів СРСР: «У Конгресі дуже швидко виплекалася культура одностайності. Мені як людині, котра пам’ятає ще радянські часи, це нагадує період Брежнєва, коли державний чиновник, перш ніж почати промову, мав згадати «великого вождя», віддати йому належну шану, згадавши якусь цитату з останнього з’їзду Комуністичної партії. Так і зараз у Конгресі та уряді призвичаїлися співати панегірики президенту – «Трамп правий, Трамп ніколи не помиляється, його рішення завжди ефективні»».

Також експерт прокоментував сварку Трампа та Володимира Зеленського 28 лютого. За його словами, президент США не очікував, що іноземний лідер може з ним сперечатися і навіть перебивати його.

«У такій атмосфері раптом приїздить керівник якоїсь країни з-за океану і починає сперечатися з Трампом і навіть перебивати його. Тому поведінка Зеленського здалася Трампу вкрай несподіваною (під час скандальної пресконференції у Білому домі 28 лютого, – «Главком»). Трамп був дуже розлючений від того, що хтось дозволив собі з ним не погодитися», – зауважив доцент кафедри міжнародних відносин.

Експерт-американіст вважає, що з іншого боку, Трамп поважає людей, які мають власну позицію і не так легко відступають від неї: «Думаю, того вечора Трамп відчув суміш почуттів», – підсумував він.

Нагадаємо, 5 березня демократки одяглися в рожеве на знак протесту проти політики Дональда Трампа, коли він виступав у Конгресі США. Як відомо, коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон.

Республіканці на відміну від демократів вітали слова президента гучними оплесками у Конгресі, підвівшись.