Помер улюблений співак Дональда Трампа

Віктор Віллліс виступав на мітингу напередодні інавгурації Трампа

Американський співак, вокаліст популярного гурту Village People Віктор Вілліс помер у віці 74 років. Одним із палких шанувальників музики артиста є президент США Дональд Трамп. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення гурту у Facebook.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Віктора Вілліса, вокаліста Village People. Віктор помер у понеділок, 30 червня 2026 року, після нетривалої, але важкої хвороби», – йдеться в заяві гурту.

Як відомо, у 2020 році пісні гурту Віктора Вілліса привернули увагу Дональда Трампа, тож він почав вмикати їх на своїх мітингах та інших публічних заходах. У мережі можна натрапити на різноманітні відео з президентом США, який виконує свої фірмові танці під пісні Village People.

Трамп танцює під пісню YMCA гурту Village People

Спочатку Віктор Вілліс був проти такої колаборації та просив Трампа не вмикати його пісні на заходах. Проте згодом він змінив свою думку та долучився до мітингу напередодні інавгурації Трампа.

фото: Village People /Facebook

Віктор Вілліс народився у 1951 році. Серед його найвідоміших хітів – такі треки, як Y.M.C.A., Go West, In The Navy та інші. Свій музичний талант він розвивав у церкві свого батька-проповідника, а ще в юності виступав із гуртом The Ballads. Він був відомим американським виконавцем та засновником гурту Village People. У 1977 році він створив гурт разом із французьким продюсером Жаком Моралі, де став головним вокалістом і співавтором пісень. На сцені був відомий образами поліціянта та морського офіцера.

фото: Village People /Facebook

У 1979 році музикант пішов із гурту. Тож колектив почав виступати в різних складах. Однак у 2012 році співак відсудив права на свої культові пісні Y.M.C.A. та In The Navy. Врешті йому вдалося отримати 33 % частки авторських гонорарів, що за три роки зросли до 50 %. У 2017 році Вілліс вирішив тимчасово повернутися до гурту та вирушив із ним у турне.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів урок танців для студентів. Відео, де Трамп виконує свій фірмовий танець разом із дітьми, завірусився у мережі. Урок танцю Трампа відбувся з музичним супроводом, а саме піснею Y.M.C.A. гурту Village People.