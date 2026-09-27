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Візит Сі до Трампа. Чому Путін задоволений

glavcom.ua
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Сі Цзіньпін та Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні, 24 вересня 2026 року
фото: Getty Images

Обмін люб’язностями і закликами до миру і співпраці

Оцінка західними ЗМІ результатів візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Вашингтона поки що зводиться до фрази, яку використало ВВС: «багато помпезності, але мало реальних зрушень».

На противагу традиційному протоколу, Дональд Трамп разом з дружиною Меланією зустріли Сі біля трапу літака, а не біля дверей Білого дому. Для надання зустрічі особливої урочистості були задіяні всі можливі елементи: від червоної килимової доріжки і військових у парадній формі, разом з оркестром і гімнами, до прольоту над головами лідерів американських військових літаків, включно із стратегічними бомбардувальниками B-1.

Пізніша неформальна частина візиту, яка, напевно, мала підкреслити особливо дружнє ставлення Трампа до Сі, включила також демонстрацію нової вертолітної площадки на Південній галявині Білого дому та президентського гелікоптера Marine One.

Пізніше були й урочиста державна вечеря, і приватне чаювання в Червоній кімнаті Білого дому, і візит до Національного архіву США, де гостям продемонстрували американські національні святині – оригінали Декларації незалежності, Конституції США та Білля про права людини, а також документи й артефакти, пов'язані з історією двосторонніх відносин. Сі, у свою чергу, оголосив про наміри зробити традиційний китайський «подарунок дружби» – передати американському зоопарку в Атланті двох гігантських панд.

Проте, що стосується практичних результатів, вони виглядають поки що не дуже вражаюче.

З ключового для США питання – продовження «тарифного перемир’я», термін якого стікає в листопаді, досягнуто лише часткового прогресу: воно продовжене на 2 місяці, поки тривають переговори щодо більш тривалих домовленостей.

Ключові інтереси, по яких іде «торг», загалом відомі: для Вашингтона - це доступ до китайського ринку сільгосппродукції і китайських рідкоземельних матеріалів, для Пекіна – доступ до американських технологій. Жодна із сторін не прагне повторення минулорічної торговельної війни, спровокованої односторонніми митами Трампа. Тому сумнівів у тому, що вони домовляться, немає.

При цьому зрозуміло, що крихка тарифна рівновага, на якій будується торговельний мир, навряд чи зможе витримати додаткові подразнюючі чинники, як наприклад 100% тарифи згідно із законом Ліндсі Грема. Тому шанси на його імплементацію стосовно ключового донора РФ і після завершення візиту залишатимуться суто символічними.

З низки важливих геополітичних і безпекових питань, а також проблеми розвитку ШІ, сторони фактично залишилися на своїх позиціях.

Сі закликав Трампа чітко виступити проти незалежності Тайваню і обмежити постачання йому озброєнь. Однак жодних нових публічних обіцянок з боку Трампа на цю тему висловлено не було. Він, фактично, залишив побажання Сі без різкої публічної реакції, хоча дехто й побоювався, що Білий дім може піти на певні поступки з цього питання в обмін на економічні преференції.

Трамп прагнув би більш конструктивної позиції Пекіну щодо Ірану, зокрема в плані тиску на Тегеран для укладення мирної угоди на умовах Вашингтону, в першу чергу через обмеження на закупівлю іранської нафти і припинення військової допомоги Ірану. Проте Сі обмежився закликами повернутися до дипломатії і діалогу, до Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння, і наголосив на підтримці суверенітету і безпеки всіх країн.

Під час візиту обговорювалося також питання російсько-української війни. Про це інформувало МЗС Китаю у дуже загальних дипломатичних виразах, без жодної конкретики і натяків на досягнення домовленостей. Тому сподіватися ближчим часом на тиск Пекіну на Москву з метою досягнення перемир’я, про що просив Трампа президент Зеленський, навряд чи варто.

Жодних змін у питаннях розвитку штучного інтелекту також не відбулося. За словами Сі, Китай і США мають як можливості, так і відповідальність розробляти ШІ і керувати ним на благо суспільства, а також гарантувати, що його розвиток завжди залишатиметься під контролем людини.

Однак, щодо стосується контролю, обидва лідери покладаються на існуючі структури і обмежувати свій прогрес у цій галузі не збираються.

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Джерело
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Теги: США Китай путін Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін

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