Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз»

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Патрік Малдун помер у віці 57 років
фото: Іnstagram/chitchatchickslive

Актора знайшли непритомним у його будинку в Каліфорнії

Пішов із життя відомий американський актор та продюсер Патрік Малдун. Актор помер у віці 57 років. На цю звістку відреагували зірки світового кінематографу у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Що відомо про смерть Патріка Малдуна

Патрік Малдун помер у неділю, 19 квітня внаслідок серцевого нападу. Як відомо, його знайшли непритомним у його будинку на Беверлі-Гіллз у Каліфорнії (США). Лікарям не вдалося врятувати життя продюсеру.

Реакція зірок на смерть актора

Про смерть актора в соцмережах висловилися його колеги. Однією з них була американська акторка Ліза Рінна. Вона поділилася спільним фото з Патріком Малдуном та згадала їхню спільну роботу в серіалі «Дні нашого життя».

фото: скриншот Instagram

Ще одна колега Малдуна по сцені в серіалі «Район Мелроуз» Дафна Зуніга поділитися дописом, де вона висловилася про смерть актора. Також зірка показала спільні фото зі своїм колегою та кадри із серіалу.

фото: скриншот Instagram
фото: скриншот Instagram

«Дуже сумно чути про смерть Патріка. Він був справді хорошою, доброю людиною – завжди творив, прагнув глибини, кидав собі виклик. Чи то на акторських курсах, чи під час спільної роботи в «Районі Мелроуз» – він завжди був найкращим! Я знаю, що ти тепер рок-н-ролиш і вільно летиш! Тебе дуже сильно бракуватиме. Моє серце із Шаною, його батьками та всіма, хто був йому близьким», – написала вона.

Одна з перших, хто відреагував на смерть Патріка Малдуна була Елісон Свіні. Вона опублікувала свій допис у соцмережі Х. «Це справді розбиває серце. Патрік був рідкісною людиною – неймовірно талановитий, безмежно добрий і щедрий душею», – написала вона.

Окремий допис через сумну звістку опублікувала акторка Барбара Іден, яка знялася з Патріком Малдуном у фільмі «Мої пригоди із Сантою».

фото: скриншот Instagram

«Я дуже засмутилася, дізнавшись про раптову смерть Патріка Малдуна, з яким я знімалася у фільмі 2019 року «Мої пригоди із Сантою». Патрік був дуже приємною, товариською людиною. Я насолоджувалася часом між зйомками, коли ми просто спілкувалися на майданчику. Він зробив цей досвід ще приємнішим. Втрата близької людини завжди болісна, але особливо важко, коли вона раптова й несподівана, як у випадку Патріка. Мої думки та співчуття з його родиною і друзями», – йдеться в дописі.

Ким був Патрік Малдун

Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз» фото 1
фото: thepatrickmuldoon/Instagram

Патрік Малдун був зіркою фільмів та серіалів 1990-х років. Він з’являвся у відомих картинах. Наприклад, в опері «Дні нашого життя», де він зіграв ролль Остіна Ріда; у фільмі «Зоряний десант», де Малдун перевтілився в Зандера Баркало.

фото: скриншот Instagram

Однією з найуспішніших ролей Патріка Малдуна була його робота в культовому серіалі «Район Мелроуз». Перед смертю актор займався продюсуванням. Він повідомляв у своєму блозі в Instagram, що працює над новим фільмом з актором Крісом Гемсвортом.

Нагадаємо, у березні 2026 року помер актор Чак Норріс. Легенди бойовиків не стало у віці 86 років.  Актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер після нерозголошеної «невідкладної медичної допомоги». Про смерть легендарного актора стало відомо з його соцмереж. Звістку про смерть кінозірки повідомила його родина. Близькі зірки вирішили не розголошувати причину та обставини смерті Чака Норріса.

