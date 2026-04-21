Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз»
Актора знайшли непритомним у його будинку в Каліфорнії
Пішов із життя відомий американський актор та продюсер Патрік Малдун. Актор помер у віці 57 років. На цю звістку відреагували зірки світового кінематографу у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.
Що відомо про смерть Патріка Малдуна
Патрік Малдун помер у неділю, 19 квітня внаслідок серцевого нападу. Як відомо, його знайшли непритомним у його будинку на Беверлі-Гіллз у Каліфорнії (США). Лікарям не вдалося врятувати життя продюсеру.
Реакція зірок на смерть актора
Про смерть актора в соцмережах висловилися його колеги. Однією з них була американська акторка Ліза Рінна. Вона поділилася спільним фото з Патріком Малдуном та згадала їхню спільну роботу в серіалі «Дні нашого життя».
Ще одна колега Малдуна по сцені в серіалі «Район Мелроуз» Дафна Зуніга поділитися дописом, де вона висловилася про смерть актора. Також зірка показала спільні фото зі своїм колегою та кадри із серіалу.
«Дуже сумно чути про смерть Патріка. Він був справді хорошою, доброю людиною – завжди творив, прагнув глибини, кидав собі виклик. Чи то на акторських курсах, чи під час спільної роботи в «Районі Мелроуз» – він завжди був найкращим! Я знаю, що ти тепер рок-н-ролиш і вільно летиш! Тебе дуже сильно бракуватиме. Моє серце із Шаною, його батьками та всіма, хто був йому близьким», – написала вона.
Одна з перших, хто відреагував на смерть Патріка Малдуна була Елісон Свіні. Вона опублікувала свій допис у соцмережі Х. «Це справді розбиває серце. Патрік був рідкісною людиною – неймовірно талановитий, безмежно добрий і щедрий душею», – написала вона.
Окремий допис через сумну звістку опублікувала акторка Барбара Іден, яка знялася з Патріком Малдуном у фільмі «Мої пригоди із Сантою».
«Я дуже засмутилася, дізнавшись про раптову смерть Патріка Малдуна, з яким я знімалася у фільмі 2019 року «Мої пригоди із Сантою». Патрік був дуже приємною, товариською людиною. Я насолоджувалася часом між зйомками, коли ми просто спілкувалися на майданчику. Він зробив цей досвід ще приємнішим. Втрата близької людини завжди болісна, але особливо важко, коли вона раптова й несподівана, як у випадку Патріка. Мої думки та співчуття з його родиною і друзями», – йдеться в дописі.
Ким був Патрік Малдун
Патрік Малдун був зіркою фільмів та серіалів 1990-х років. Він з’являвся у відомих картинах. Наприклад, в опері «Дні нашого життя», де він зіграв ролль Остіна Ріда; у фільмі «Зоряний десант», де Малдун перевтілився в Зандера Баркало.
Однією з найуспішніших ролей Патріка Малдуна була його робота в культовому серіалі «Район Мелроуз». Перед смертю актор займався продюсуванням. Він повідомляв у своєму блозі в Instagram, що працює над новим фільмом з актором Крісом Гемсвортом.
